Журналісти з усього світу привітали Україну з Новим роком

Українські кореспонденти у різних країнах світу привітали українців з Новим роком.

Українцям бажають бачити та чути більше гарних новин у Новому році, а найголовніше – здоров'я та щастя, щоб були у кожній родині.

До слова, 2017 рік уже настав у Новій Зеландії. Ця країна завжди одна із перших у світі зустрічає свято.