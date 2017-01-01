Журналісти з усього світу привітали Україну з Новим роком
23:30, 31 грудня 2016 160
Українські кореспонденти у різних країнах світу привітали українців з Новим роком.
Українцям бажають бачити та чути більше гарних новин у Новому році, а найголовніше – здоров'я та щастя, щоб були у кожній родині.
До слова, 2017 рік уже настав у Новій Зеландії. Ця країна завжди одна із перших у світі зустрічає свято.
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