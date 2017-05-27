Зіткнення потягів на Хмельниччині: з'явилися фото аварії з дрону

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У мережі опублікували фото масштабної аварії на Хмельниччині, де зіткнулися пасажирський та вантажний потяги.
Знімки з дрона оприлюднили на Facebook-сторінці Dronarium.
Зіткнення потягів на Хмельниччині
Відомо, що вже всіх пасажирів (в тому числі, й дітей) було доправлено в Кам'янця-Подільського.
Зіткнення потягів на Хмельниччині
Нагадаємо, в суботу, 27 травня, на залізничній станції "Нігин", що у Кам’янець-Подільському районі Хмельниччини, зіткнулися пасажирський та вантажний поїзди.
У пасажирському потязі, який прямував з Києва до Кам’янця-Подільського, їхали на екскурсію школярі. Загалом травмувалося 6 осіб, з яких троє – діти. Пасажирів поїзда автобусами вже доставили до пункту призначення – Кам'янця-Подільського.
За попередніми даними, причиною зіткнення потягів може бути помилка диспетчера.