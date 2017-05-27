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Зіткнення потягів на Хмельниччині: з'явилися фото аварії з дрону

17:02, сьогодні 1629 Читать новость на русском
Зіткнення потягів на Хмельниччині
Зіткнення потягів на Хмельниччині / Фото з Facebook

У мережі опублікували фото масштабної аварії на Хмельниччині, де зіткнулися пасажирський та вантажний потяги.

Знімки з дрона оприлюднили на Facebook-сторінці Dronarium.

Зіткнення потягів на Хмельниччині
Зіткнення потягів на Хмельниччині

Відомо, що вже всіх пасажирів (в тому числі, й дітей) було доправлено в Кам'янця-Подільського.

Зіткнення потягів на Хмельниччині
Зіткнення потягів на Хмельниччині

Нагадаємо, в суботу, 27 травня, на залізничній станції "Нігин", що у Кам’янець-Подільському районі Хмельниччини, зіткнулися пасажирський та вантажний поїзди.

У пасажирському потязі, який прямував з Києва до Кам’янця-Подільського, їхали на екскурсію школярі. Загалом травмувалося 6 осіб, з яких троє – діти. Пасажирів поїзда автобусами вже доставили до пункту призначення – Кам'янця-Подільського.

За попередніми даними, причиною зіткнення потягів може бути помилка диспетчера.

Теги: Україна Жертви Аварії та ДТП Хмельницький Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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