Зіткнення потягів на Хмельниччині: з'явилися фото аварії з дрону

У мережі опублікували фото масштабної аварії на Хмельниччині, де зіткнулися пасажирський та вантажний потяги.

Знімки з дрона оприлюднили на Facebook-сторінці Dronarium.



Зіткнення потягів на Хмельниччині

Відомо, що вже всіх пасажирів (в тому числі, й дітей) було доправлено в Кам'янця-Подільського.



Зіткнення потягів на Хмельниччині

Нагадаємо, в суботу, 27 травня, на залізничній станції "Нігин", що у Кам’янець-Подільському районі Хмельниччини, зіткнулися пасажирський та вантажний поїзди.



У пасажирському потязі, який прямував з Києва до Кам’янця-Подільського, їхали на екскурсію школярі. Загалом травмувалося 6 осіб, з яких троє – діти. Пасажирів поїзда автобусами вже доставили до пункту призначення – Кам'янця-Подільського.



За попередніми даними, причиною зіткнення потягів може бути помилка диспетчера.