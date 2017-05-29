Зіткнення поїздів на Хмельниччині: в лікарнях побільшало постраждалих

Кількість госпіталізованих пасажирів поїзда, що прямував з Києва до Кам’янця-Подільського і зіткнувся з вантажним поїздом на Хмельниччині, зросла до шести осіб.

Про це повідомляє ТСН. Повідомляється, що на сьогодні четверо людей із забоями та черепно-мозковими травмами перебувають у нейрохірургії Кам'янець-Подільської лікарні. Тим часом машиніст вантажного поїзда та його помічник перебувають у травматології. Саме вони, за попередніми висновками, є винними в аварії. Нагадаємо, 27 травня на залізничній станції "Нігин", що у Кам’янець-Подільському районі Хмельниччини, зіткнулися пасажирський та вантажний поїзди.



У пасажирському потязі, який прямував з Києва до Кам’янця-Подільського, їхали на екскурсію школярі. Загалом травмувалося 6 осіб, з яких троє – діти.



Згодом в "Укрзалізниці" назвали винних в аварії потягів на Хмельниччині.