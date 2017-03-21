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ЗМІ заявили про відкриття сепаратистами "ДНР" представництва у Греції

22:16, сьогодні 376 Читать новость на русском
Стяги сепаратистів
Стяги сепаратистів / Getty Images

У Греції з’явився неофіційний "представницький центр" так званої "ДНР".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Видання "ТАСС" зазначає, що під час відкриття так званого представництва сепаратисти заявили, що подібні центри відкриватимуть і в інших європейських містах.

У свою чергу офіційна грецька влада наче повідомила, що центр не має офіційного статусу.

Греція ніколи не визнавала "ДНР",
– заявив офіційний представник МЗС Греції Стратос Ефтіміу.

Читайте також: В "ДНР" заявили, що мають підпільний осередок бойовиків у Слов’янську

Теги: Україна Російська пропаганда Війна на Донбасі Тероризм Греція Новини Донецька
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