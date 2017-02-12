Зникнення українських розвідників. В "ЛНР" зробили тривожну заяву

Терористи так званої "ЛНР" заявили, що українські розвідники, які вчора зникли у зоні АТО в Луганській області, вірогідно, загинули.

Про це пише російський "Интерфакс".

За словами так званих "прикордонників" "ЛНР", група українських розвідників намагалась покинути територію самопроголошеної "ЛНР", тож могла бути знищена.

При цьому у так званій "Раді міністрів" "ЛНР" нічого не знають про долю українських розвідників.

"Ніяких спеціальних доповідей щодо цієї групи не надходило, швидше за все, до цих порушників було застосовано загальний порядок, і, якщо вони чинили збройний опір під час затримання, то, швидше за все, були знищені вогнем", – сказав один з так званих "чиновників".

Нагадаємо, 11 лютого група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів ЗСУ, що дислокується на Луганщині, зникла в АТО. З бійцями пропав зв’язок. Пошукова операція триває.