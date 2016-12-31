StopFake запустив газету для Донбасу

Команда проекту StopFake.org за підтримки посольства Великобританії в Україні запустила газету "Твоє право знати".

Наклад газети – 100 тисяч, її безкоштовно кластимуть до поштових скриньок жителів Донбасу.

"Твоє право знати" виконує 2 функції – просвітницьку та інформаційну. У наших публікаціях ми будемо говорити про основи медіаграмотності, розповімо, як відрізнити фейки від справжніх новин, яким ЗМІ можна довіряти, спростуємо найпоширеніші і свіжі фейки російської пропаганди,

– зазначив головний редактор видання Олексій Ладика.

У кожному номері газети будуть інтерв’ю з журналістами, які висвітлюють події на Донбасі.

Перший випуск газети вийшов 29 грудня. Її планують видавати щомісяця.