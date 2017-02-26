Story Flyte – унікальний годинник на основі магнітної левітації

Наші предки орієнтувалися за сонцем, пересипали з посудини в посудину пісок чи воду. Пізніше з розвитком цивілізації з’явилися більш точні і функціональні механічні, електронні й навіть атомні годинники.

Та науково-технічний прогрес не стоїть на місці. Команда шведського стартапу Flyte створила настінний годинник на основі магнітної левітації.

Story – так назвали свій винахід новітні годинникарі – виділяється незвичним дизайном. Роль єдиної годинникової стрілки в механізмі виконує невелика хромована куля. Вона левітує по колу над циферблатом. При цьому не важливо, у якому той положенні – горизонтальному чи вертикальному.

По центру дерев’яного диска за бажанням можна вивести звичайний цифровий дисплей, який висвітлює точні час і дату.

За допомогою супутнього мобільного додатка годинник можна налаштувати під власні потреби. До послуг користувача кілька режимів роботи.

Окрім візуалізації поточного часу, летюча куля може вести зворотний відлік. За одне коло на "орбіті" вона здатна відмірювати дні й навіть місяці, які залишилися до заповітної дати, як-от початку відпустки чи дня народження дорогої вам людини. Також може у режимі таймера відраховувати й короткі проміжки часу.

Незвичний дизайн диво-годинника доповнює яскраве підсвічування, вмонтоване в задню панель. Воно стильно імітує схід і захід сонця, або ж, змінюючи колір, показує погодні умови за вікном.

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