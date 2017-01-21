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З'явилася інформація, як з території РФ хотіли ліквідувати українського нардепа

17:04, сьогодні 51543 Читать новость на русском
Зловмисники готують операцію
Зловмисники готують операцію / Скріншот відео

Служба безпеки України опублікувала відеодокази планування замаху на одного з народних депутатів України.

Відповідний ролик з’явився на Youtube-каналі відомства.

Крім того, прес-служба СБУ зазначила, що безпосереднім організатором замаху був уродженець Росії та колишній житель Харківщини.

У 2014 році він виїхав на тимчасово окуповану частину території Луганської області, де вступив до незаконного збройного формування. Здійснював підготовку та координацію діяльності диверсійно-розвідувальних груп на лінії розмежування, був керівником середньої ланки. Наразі перебуває у російському Білгороді,
– зауважили представники спецслужби.

За їхніми словами, для виконання злочину він підібрав двох громадян України. Один з них – уродженець Донецької області, раніше тричі засуджений, в останнє – за крадіжку на три роки.

Його спільником виявився уродженець Криму, який також раніше був двічі засуджений, а в останнє отримав сім років в’язниці за розбій.

Наголошується, що обидва відбували покарання в окупованому Криму, однак для підготовки вбивства політика спершу прибули 14 грудня 2016 року до Харкова.

19 грудня вони виїхали до Києва, де протягом тижня вели активну розвідку та спостереження за об’єктом, відстежували автівки, якими він пересувається. Звіти вони направляли своєму куратору з дотриманням умов конспірації. Відправлені через інтернет-месенджери повідомлення відразу видалялися. Готуючи вбивство, зловмисники кілька разів виїжджали до РФ для отримання подальших інструкцій. З куратором обговорювався спосіб замаху із застосуванням саморобного вибухового пристрою. Зловмисники планували підірвати автомобіль народного депутата. Запасним варіантом був вибух на маршруті його руху. Були відпрацьовані шляхи якнайшвидшого відходу з місця скоєння злочину та втечі до РФ. У результаті спецоперації напередодні увечері зловмисників затримали з приведеним у готовність саморобним вибуховим пристроєм,
– додали в СБУ.

Читайте також: Замах на українського нардепа: оприлюднили нові деталі

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Грицак заявив, що СБУ викрила замах на життя народного депутата України.

Теги: Україна Київ СБУ Розслідування Кримінал Україна-Росія Новини Росії Верховна Рада Вибух
Джерело: 24 Канал
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