З’явились моторошні подробиці пожежі в київській багатоповерхівці

Дві жінки, тіла яких знайшли під час пожежі у квартирі у Бехтерівському провулку, 10, померли насильницькою смертю – від травм голови, а двері в квартиру були заблоковані шафою.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу у прямому ефірі.

За попередньою інформацією, чоловік вбив двох жінок у квартирі і підпалив їх, а після цього викинувся із вікна сьомого поверху

Як розповіла журналістам начальниця прес-служби ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага, рятувальники, які оперативно прибули на місце, вирізали броньовані вхідні двері квартири, виявивши при цьому, що внутрішні дерев'яні двері зсередини заблоковані шафою.

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У коридорі вони виявили тіло жінки, а в кімнаті - ще однієї. За словами речниці, після ліквідації пожежі рятувальники помітили, що в обох жінок проламано черепи. Зараз на місці працюють криміналісти і правоохоронці, які і встановлять причину пожежі.

Відкрито два кримінальних провадження: за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України і за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) із додатковою правовою кваліфікацією "самогубство".