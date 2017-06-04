З'явились нові деталі трагедії під час ралі в Миколаєві
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На ралі "Кубок Лиманів" загинув глядач. Просто під час заїзду він вирішив перебігти гоночну трасу. Від удару машини чоловіка підкинуло на кілька метрів.
Медики, які чергували на змаганнях, миттєво під'їхали до місця події, але чоловік уже був мертвий.
Відомо, що йому було до 35 років. Чоловік разом із компанією приїхав на ралі з Одещини. Під час перегляду перегонів люди вживали алкогольні напої.
Одразу після трагедії змагання припинили. Слідчі з'ясовують всі обставини загибелі чоловіка.
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Джерело: 24 Канал
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