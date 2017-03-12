З’їзд політичної партії "Об’єднання "Самопоміч": які теми обговорювали

У Києві 12 березня розпочався ХІ з’їзд політичної партії "Об’єднання "Самопоміч". На з’їзд зібралося майже 300 делегатів зі всієї України.

Першою слово взяла Оксана Сироїд. Вона підняла тему окупації російськими військами Криму та війни на Донбасі. Саме про це перед тим спілкувався лідер "Самопомочі" Андрій Садовий та Президент України Петро Порошенко, в тому числі і звільнення українських полонених.

Також 11 березня стало відомо, що один із нардепів – Альона Бабак – заявила про те, що хоче скласти із себе повноваження через особисті обставини. Її місце може зайняти секретар Луцької міської ради Юлія Вусенко. Вона йшла наступною за відкритими списками на попередніх парламентських виборах.

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Також на з’їзді піднялося питання звіту самої партії, які вектори будуть політичної сили в подальшому.

Також передбачено онлайн-питання до спікерів.