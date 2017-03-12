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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

З’їзд політичної партії "Об’єднання "Самопоміч": які теми обговорювали

13:59, сьогодні 88 Читать новость на русском

У Києві 12 березня розпочався ХІ з’їзд політичної партії "Об’єднання "Самопоміч". На з’їзд зібралося майже 300 делегатів зі всієї України.

Першою слово взяла Оксана Сироїд. Вона підняла тему окупації російськими військами Криму та війни на Донбасі. Саме про це перед тим спілкувався лідер "Самопомочі" Андрій Садовий та Президент України Петро Порошенко, в тому числі і звільнення українських полонених.

Також 11 березня стало відомо, що один із нардепів – Альона Бабак – заявила про те, що хоче скласти із себе повноваження через особисті обставини. Її місце може зайняти секретар Луцької міської ради Юлія Вусенко. Вона йшла наступною за відкритими списками на попередніх парламентських виборах.

Читайте також: У "Самопомочі" прокоментували складення мандату Альоною Бабак

Також на з’їзді піднялося питання звіту самої партії, які вектори будуть політичної сили в подальшому.

Також передбачено онлайн-питання до спікерів.

Теги: Україна Політика Самопоміч Андрій Садовий Київ
Джерело: 24 Канал
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