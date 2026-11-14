Щонайменше 1 399 декларацій зі згадкою СБУ приховали з відкритого доступу
1 399 прихованих декларацій містять згадку СБУ в полі місця роботи — підрахував Опендатабот за відкритими даними НАЗК станом на середину листопада. Загалом відомості про свої статки закрили щонайменше 1 012 декларантів.
Переглянути декларації посадовців можна у Єдиному реєстрі декларацій.
Які подробиці?
Загалом наразі на працівників СБУ припадає лише 0,3% від усіх прихованих декларацій — таких щонайменше 468 912.
Пік закриттів припав на декларації за 2023 звітний рік — 384. Це найбільша частка за 2016–2025 роки. Відтоді рік до року прихованих декларацій меншало.
Лідерами за кількістю закриттів декларацій все ще залишаються військовослужбовці ЗСУ та співробітники Національної поліції України.
Нагадаємо, 9 листопада президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроєкт про відновлення декларування для співробітників Служби безпеки України. Це рішення попередньо анонсувалося ще на початку осені.