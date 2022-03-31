10 мільйонів продуктових наборів придбають для українців з прифронтових міст, – Шмигаль
Україна закупить 10 мільйонів продуктових наборів для громадян з міст у зонах бойових дій. У кожен з цих наборів входитиме 10 ключових продуктів.
Про це у своєму зверненні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль., інформує 24 канал. Він зазначив, що продуктові набори будуть безкоштовними.
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Деякі продукти вже закупили в повному обсязі
Наразі на 100% закупили крупи, макаронні вироби, олію, молоко, цукор. Також продовжуємо закупівлі консервів, зерна, хлібобулочних виробів, чаю та кави та іншого продовольства,
– наголосив Шмигаль.
Розподілом харчів займаються військові адміністрації. Продукти вже почали доставляти Укрпошта та Укрзалізниця.
До роботи повертаються тисячі підприємств
Глава уряду зауважив, що до роботи вже повертаються тисячі маленьких і великих бізнесів по всій країні. Ці процеси стартували переважно цього тижня. Вже майже 1,5 тисячі виробничих підприємств подали заявки на релокацію: вони хочуть переїхати з зони бойових дій задля продовження роботи.
Дивіться брифінг Дениса Шмигаля: