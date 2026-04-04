На Рівненщині в кар'єрі знайшли 10-річного хлопчика: його понад добу шукали 350 людей

Протягом доби в Сарненському районі Рівненської області тривали пошуки п'ятикласника, який зник після того, як пішов кататися на велосипеді. Як з'ясувалося, хлопчик впав у кар'єр з висоти приблизно п'ятого поверху й просто не міг рухатися.

Дитину вдалося врятувати. Про це поінформували в Нацполіції.

Що відомо про інцидент?

Ввечері четверга, 2 квітня, до правоохоронців звернулася жителька села Пугач. Жінка повідомила, що її 10-річний племінник поїхав кататися на велосипеді, але не повернувся.

До пошуків дитини долучилися поліціянти, рідні, односельці, небайдужі громадяни, військові, бійці підрозділу "Хижак", кінологи поліції Рівненщини, рятувальники та нацгвардійці з службовими собаками. Пошукові групи майже добу прочісували територію лісового масиву й місцевого кар'єру.

У повітря також підіймали дрон – пошуки продовжували й уночі, щоб не втрачати часу.

Вже наступного дня після зникнення, 3 квітня, близько 18:30, друг хлопця, Владислав, першим побачив його в кар'єрі й покликав нацгвардійців, які були поряд.

Пошуково-рятувальна операція на Рівненщині: дивіться фото поліції

Виявилося, що п'ятикласник зірвався з висоти й увесь цей час перебував на важкодоступному виступі скелі. За версією рідних, хлопчик залишив велосипед на стежці та підійшов до краю, щоб подивитися вниз, але не втримався і впав. Сам він зазнав травм і не міг рухатися.

Через круті схили кар'єру застосувати спецтехніку було неможливо, тож ті, хто долучилися до рятувальної операції, утворили живий ланцюг.

10-річного хлопця на Рівненщині вдалося витягнути з кар'єру: дивіться відео поліції

Завдяки цьому малолітнього обережно спустили й передали в руки лікарів, на це знадобилося півтори години. У стані свідомості його госпіталізували, лікарі діагностували переломи тазу, руки, плеча й ключиці, забої та гематоми.

Попри все, загрози життю хлопця наразі немає.

Діти й неповнолітні: останні новини