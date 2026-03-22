Про це розповіла мама дівчини Наталі Рубінківська у коментарі "Новини.LIVE".

Що відомо про смерть дівчинки, яка впала в яму з окропом у Києві?

Після трагедії на початку січня 2026 року Олену доправили до клініки в Німеччині, де вона перенесла численні операції та тривале лікування. Родина раніше заявляла про відсутність належної комунікації та допомоги з боку міської влади у перші тижні після інциденту.

Я запитала, чи можуть вони надати якусь допомогу мені та моїй родині. Мені було запропоновано психолога… Більш ніякої допомоги мені не було запропоновано,

– сказала Наталі Рубінківська.

Тепер жінка повідомила, що її донька, на жаль, померла після тривалого лікування та операцій в Німеччині.

24 Канал висловлює щирі співчуття через смерть 16-річної Олени внаслідок інциденту у Києві, що трапився на початку січня 2026 року. Вічна пам'ять!

Як Олена опинилася в ямі з окропом?