Про це розповіла мама дівчини Наталі Рубінківська у коментарі "Новини.LIVE".
Що відомо про смерть дівчинки, яка впала в яму з окропом у Києві?
Після трагедії на початку січня 2026 року Олену доправили до клініки в Німеччині, де вона перенесла численні операції та тривале лікування. Родина раніше заявляла про відсутність належної комунікації та допомоги з боку міської влади у перші тижні після інциденту.
Я запитала, чи можуть вони надати якусь допомогу мені та моїй родині. Мені було запропоновано психолога… Більш ніякої допомоги мені не було запропоновано,
– сказала Наталі Рубінківська.
Тепер жінка повідомила, що її донька, на жаль, померла після тривалого лікування та операцій в Німеччині.
24 Канал висловлює щирі співчуття через смерть 16-річної Олени внаслідок інциденту у Києві, що трапився на початку січня 2026 року. Вічна пам'ять!
Як Олена опинилася в ямі з окропом?
У Києві на початку року на проспекті Валерія Лобановського утворилося провалля на місці аварії тепломережі в Голосіївському районі. В яму з окропом 2 січня впала 16-річна дівчина.
За даними поліції, дівчина зазнала опіків близько 73% тіла. Пізніше стало відомо, що слідчі затримали посадовця КП "Київтеплоенерго" – керівника дільниці комунального підприємства.
Згодом дівчину доправили до лікарні в Кельн, а усі витрати на лікування взяла на себе Німеччина. З моменту інциденту Олена перебувала в комі, її стан був стабільно важким. Їй зробили щонайменше 9 операцій і пересадили 25% шкіри штучним матеріалом.
Наталі Рубінківська, мама Олени, наголошувала, що місцева влада майже увесь цей час не виходила на зв'язок із родиною. Дзвінок від чиновників пролунав лише 5 лютого – після офіційного запиту журналістів. Офіційно КМДА пообіцяло жінці допомогу за програмою "Турбота".