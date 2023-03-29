10 трендів сьогоднішньої освіти

Школа майже не змінювалася двісті років: класи, вчитель біля дошки, домашні завдання та зошити. За останні роки відбулися деякі зміни, і сьогодні можна виокремити тренди сучасної освіти в усьому світі. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 Каналу.

В Україні зміни в системі навчання спочатку спровокував COVID-19, про який вже майже не згадують, а потім – повномасштабне вторгнення Росії. Зрозуміло, що освіта в Україні змінюється згідно зі світовими тенденціями і новими реаліями (війна, дефіцит підручників та велика кількість учнів і учениць за кордоном).

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У цій статті коротко розкажу про тренди, які виокремив Фуонг Цай у 2022 році. Ми не будемо говорити про майбутнє освіти (використання штучного інтелекту, віртуальних помічників тощо), це питання вимагає окремого огляду. Зупинимося на тому, що вже працює сьогодні в усьому світі, зокрема й в Україні.

Фуонг Цай на замовлення ресурсу ATOMI виокремив та проаналізував наступні 10 трендів.

1. Онлайн-навчання

COVID-19 призвів до закриття шкіл у всьому світі. У результаті освіта кардинально змінилася, збільшилася частка електронного навчання – викладання предметів здійснюється дистанційно та на цифрових платформах.

У результаті пандемії онлайн-навчання стало найефективнішим способом не переривати процес здобуття освіти. Війна також примусила вчительство працювати онлайн. Наприклад, учителі школи "Ранок" відновили навчальний процес за допомогою навчальних онлайн-платформ з бомбосховищ Харкова вже через 2 тижні після повномасштабного вторгнення.

Цей стиль навчання став сучасною освітньою тенденцією, адже займає менше часу та є майже безальтернативним в умовах розтрощених шкіл і міркувань безпеки. Українські школярі та школярки, які були змушені тимчасово виїхати з України разом із рідними, відвідують онлайн-уроки з будь-якої точки світу. Це означає, що зміни, спричинені війною та коронавірусом, можуть прижитися.

2. Дистанційне навчання

На перший погляд, може здатися, що дистанційне навчання схоже на онлайн-навчання. Однак ці сучасні тенденції не зовсім збігаються. У кожного напрямку є свої особливості. Так, під час дистанційного навчання учні відвідують заняття, коли вони готові. Вчителі призначають і перевіряють роботи в цифровому форматі, без особистої взаємодії з дітьми, й надають завдання та інструкції щодо їх виконання онлайн.

Завдяки дистанційному навчанню учні можуть отримати курс без особистої взаємодії. Це доводить, що освіту можна здобувати на відстані, де б ми не були.

В Україні "дистанційка" якоюсь мірою трансформувалася зі створення груп у вайбері для домашніх завдань до використання спеціальних платформ.

3. Змішане навчання

З розвитком технологій змішане навчання ніколи не залишає список популярних освітніх трендів. Змішане навчання – це інтеграція цифрових інструментів, технік і матеріалів (елементів електронного навчання); діяльність в очній формі (традиційна методика навчання) та самостійне навчання (персоніфіковане навчання). Завдяки цьому учні стають центром навчання, а вчителі відіграють роль наставників, які їх направляють.

Типова модель змішаного навчання передбачає 3 важливі компоненти, а саме:

навчальні онлайн-матеріали (призначені учням фасилітатором);

особиста діяльність у класі (під керівництвом фасилітатора);

час самостійного навчання (з використанням навчальних онлайн-матеріалів, призначених фасилітатором).

4. Соціально-емоційне навчання

Щасливі школи, щасливі вчителі, щасливі учні – це все, чого ми зараз прагнемо. Чим щасливіші діти, тим процвітаючим стає суспільство. Загалом SEL – це процес навчання, який допомагає учням будь-якого віку. Це допомагає продуктивно застосовувати основні знання й навички, щоб:

керувати власними емоціями або розуміти чужі;

ставити позитивні цілі та намагатися їх досягти;

створювати та підтримувати позитивні стосунки;

схвалювати відповідальні рішення.

Все більше керівників шкіл починають замислюватись про емоційність у навчанні. Саме тому робота шкільних психологів, яких за даними МОН близько 15 000, у школах так важлива.

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5. Домашнє навчання

Ви коли-небудь чули про "хоумскулерів"? Так, цілком можливо, що цей вид навчання стане одним із популярних трендів останніх років.

означає домашнє навчання. Іншими словами, батьки навчають своїх дітей вдома, а не віддають їх до державної чи приватної школи. Вони можуть створювати унікальні навчальні програми, а також відповідні методики для своїх дітей.

Серед плюсів такого навчання відзначають гнучкість і свободу, врахування індивідуальності дитини, безпечне середовище навчання, міцніші стосунки між батьками та дітьми.

Але є й суттєві недоліки. Перше, що спадає на думку, – це труднощі соціалізації. Діти, які навчаються вдома, мають менше шансів налагодити стосунки або спілкуватися з однолітками. Друге – це значні зміни в способі життя сім'ї. Тепер дорослі виконують роль і вчителів, і адміністраторів. У них залишається менше часу на особисті потреби. Іноді важко забезпечити навчальними матеріали. Наприклад, придбати всі необхідні хімікати чи матеріали для уроків хімії. Крім того, батьки не є майстрами з усіх предметів, щоб направляти дітей так, як це роблять вчителі.

6. Мобільне навчання (m-Learning)

Очевидно, що мобільні пристрої зараз є важливою частиною нашого повсякденного життя. Ми не можемо не погодитися, що смартфони, планшети, ноутбуки тощо приносять велику користь. Багато в чому мобільне навчання може спростити наше життя.

Таким чином, m-learning допомагає людям йти в ногу зі світом, що постійно змінюється. Тому така форма навчання завжди займає високу позицію в топових освітніх трендах.

7. Персоналізоване навчання

Насправді персоналізоване навчання не є новим, але воно завжди було помітною тенденцією в освіті. Як бачимо з назви, це навчання, орієнтоване на учнівство. Персоналізоване навчання дає можливість висловитися та зробити вибір, насолоджуватися навчанням у своєму темпі. Людям подобається цей стиль навчання, оскільки він відповідає індивідуальним відмінностям.

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Багато експертів вибрали персоналізоване навчання як одну з трьох найкращих тенденцій електронного навчання цього року. За їхніми словами, зростання персоналізованого навчання довело той факт, що "один розмір завжди не підходить всім".

8. Проєктне навчання (Project-Based Learning)

Проєктне навчання (ПН) також відоме як навчання на досвіді. "Знання є наслідком досвіду". Проєктне навчання дає учням можливість розширити свою базу знань і розвинути навички. Виконуючи проєкт, вони вчаться вирішувати проблеми, з якими можуть зіткнутися в реальності.

Ці проєкти зазвичай надто великі та складні, щоб один учень міг працювати над ними самостійно. Тобто ПН організовує командну роботу. Учні мають працювати в парах чи групах, проводити дослідження, аналізувати інформацію та робити власні висновки. У результаті вони розвивають глибокі знання змісту, а також різноманітні навички, що знадобляться в сучасному світі.

9. Гейміфікація

Якщо ви шукаєте способи залучити учнів, чому б не застосувати гейміфікацію? Деякі плутають нинішню тенденцію з іграми. Але вони не однакові! В основному гейміфікація стосується використання механіки та теорії ігор до неігрових контекстів. Поєднуючи гейміфікацію у викладанні та навчанні, діти отримують натхнення та мотивацію виконувати свої завдання. Це не нова освітня тенденція. Але вона завжди в центрі уваги в освіті.

10. Мікронавчання (Bite-sized Learning)

Мікронавчання або навчання в малих дозах стає гарним завершенням списку популярних трендів у сучасній освіті. Цей стиль навчання відповідає проблемі короткочасної уваги. Кажуть, що в середньому учень концентрує увагу від 10 до 15 хвилин. Але для маленьких дітей ці показники дещо нижчі.

Отже, коротке навчання було впроваджене, щоб надати учням чіткий і стислий вміст. Завдяки цьому вони залишаються на 100% уважними під час кожного навчального сеансу. Модуль мікронавчання невеликий, цілеспрямований і легкозасвоюваний. Зазвичай він триває від 3 до 5 хвилин із маленькими порціями інформації, які акцентують увагу на певній темі чи завданні.

Завдяки мікронавчанню школярству більше не потрібно проводити довгі та нудні семінари, лекції чи презентації. Вони завжди зможуть знайти час і натхнення для навчання.

Доступна освіта

Важливо, щоб учителі не тільки знали про тенденції, але й могли використовувати їх на уроках. Зокрема, сьогодні українські освітяни та їхні учні мають доступ до безкоштовних електронних підручників на платформі Ua.izzi.digital.

Фахівці, що працюють над створенням підручників для школярства, мають мету: зробити освіту якомога доступнішою, а електронні підручники – це ще один крок до цієї мети.