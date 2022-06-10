Вибухи у Дніпрі та успіхи української авіації на Херсонщині: основне за 107 день війни

Вже 107 днів Україна протистоїть повномасштабній російській агресії. Наші воїни продовжують давати відсіч російським окупантам.

24 канал зібрав основні події, які трапилися на війні 10 червня. Про найважливіше та найактуальніше – читайте далі.

До теми Смертна кара для 3 захисників-іноземців, ЗСУ відбили штурм біля Тошківки: основне за 106 день

05:26 В американському Інституті дослідження війни вважають, що росіянам буде важко взяти Слов'янськ. Все тому, що їм заважає річка Сіверський Донець.

04:07 У Мінагрополітики повідомили, що Україна втратила 25% орних земель. Через це врожай у 2023 році може бути на 35% меншим, аніж зазвичай.

03:57 У східних та південних областях України оголосили повітряну тривогу. Згодом у Дніпрі почули звук, схожий на вибух, а в мережі опублікували фото на якому видно дим в небі. Офіційно влада ще не коментувала це.

03:51 На окуповані території Запоріжжя прибувають бойовики з квазіреспублік Донбасу. Вони мають замінити військових Росгвардії, які перебували в області 2 місяці. Завдання російських посіпак – тероризувати мирне населення.

02:36 У Харкові через російські обстріли зникло телевізійне мовлення. Українським спеціалістам вдалося його відновити всього лиш за день. Тому тепер містяни мають доступ до правдивої інформації про ситуацію в країні.

02:04 Мешканці Миколаєва почули звуки вибухів. Повітряної тривоги у місті немає. Що саме трапилося невідомо.

01:21 Упродовж доби українська авіація атакувала ворожі позиції одразу в 5 населених пунктах Херсонської області. ЗСУ вдалося ліквідувати 33 російських окупантів, РСЗВ "Град", кілька одиниць броньованої техніки, 3 склади боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів.

00:52 Володимир Зеленський підбив підсумки останньої доби на фронті. Глава держави наголосив, що Збройні Сили України тримають міста Донбасу, які росіяни вважають своїми основними цілями. Крім того, у Запорізькій області нашим воїнам вдалося зірвати ворожі плани.

00:02 У водоймі в Херсоні знайшли тіло вбитого бійця тероборони Віталія Лапчука. Наприкінці березня його разом з дружиною та сином викрали російські окупанти. Згодом жінку з дитиною відпустили, а військового залишили.

00:00 Президент Володимир Зеленський провів нараду з урядом щодо майбутнього України. На ній чиновники домовилися створити спеціальні програми грантів для малого та середнього бізнесу, стимулювати розвиток сектору безпеки держави в усіх можливих аспектах, а також залучати інвестиції в Україну.