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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

10 заступників прем'єра і три нових міністерства: у РФ затверджено нову структуру уряду

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Путін затвердив структуру нового уряду Російської Федерації.
Путін затвердив структуру нового уряду Російської Федерації. / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким затвердив структуру нового уряду Російської Федерації.

Про це пише прес-служба Кремля.

У документі йдеться, що у складі нового уряду ліквідовується Міністерство освіти і науки. Замість нього створюють два нових: Міністерство просвіти, яке займатиметься питаннями середньої освіти та Міністерство науки і вищої освіти, яке опікуватиметься університетами і науковими установами та відповідатиме за розвиток науки в країні.

Зазначається, що Міністерство зв'язку та інформаційних технологій реорганізовують в Міністерство цифрового розвитку.

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Окрім того, торговельні представництва, які були в структурі Міністерства економічного розвитку переведуть в структуру Міністерства промисловості.

Крім цього, у новому російському уряді буде 10 заступників голови уряду. З них – перший заступник голови уряду РФ-міністр фінансів РФ, заступник голови уряду РФ-повноважний представник президента Російської Федерації в Далекосхідному федеральному окрузі і заступник голови уряду РФ-керівник Апарату уряду РФ.

Нагадаємо, Держдума Росії 8 травня затвердила Дмитра Медведєва головою уряду. За це призначення проголосували 374 депутати (83,1%) при необхідних 226 голосах, проти висловилися 56 осіб.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Дмитро Медведєв
Джерело: 24 Канал
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