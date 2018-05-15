10 зупинок серця і черга на трансплантацію: українські хірурги врятували життя чоловіка

У кардіохірургії столичної клініки "Добробут" врятували пацієнта, якого не наважились оперувати в жодному іншому кардіоцентрі країни.

У 34-річного Олександра Турзіна є мрія – відвести сина Тимофія на першу в його житті шкільну лінійку. Але у нього перестала функціонувати більша частина серця, і медики були впевнені, що врятувати життя пацієнта могла тільки трансплантація.

За шість років десять зупинок серця і місяці в реанімації

"Все сталося несподівано і в один день шість років тому, – згадує Олександр. – Вранці погано себе відчув, але нікому не сказав і поїхав на роботу. А там уже стало зовсім погано, зрозумів, що треба в лікарню. Якось добрався своїм ходом, і вже в лікарні перший раз зупинилося серце".

Тоді Саша провів в реанімації 60 днів, у нього почалося двостороннє запалення легенів, розвинувся набряк. Як тільки Олександра можна було транспортувати, його сім’я найняла лікаря з дефібрилятором і вирушили на потязі до Києва. В Інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова чоловікові відразу вживили імплантований дефібрилятор серця, який "ловить" порушення серцевого ритму, які загрожує життю і посилає розряд для відновлення серцебиття. Цей прилад рятував пацієнта від смерті мінімум дев'ять разів. Причиною зупинок серця був обширний інфаркт, в результаті якого відмерла велика половина серця. Інфаркт виник внаслідок повного закриття лівої коронарної артерії на тлі гострого розшарування висхідної аорти. Але такий діагноз вже поставили кардіохірурги, які взялися за операцію.

Трансплантація? Ні! Треба пробувати врятувати рідне серце

У листопаді 2017 року лікарі заговорили про необхідність трансплантації серця. Сім’я Олександра спробували зв'язатися з білоруськими і німецькими клініками, щоб зробити пересадку самостійно, не чекаючи черги в державному листі очікування. Проте сума для родини виявилася не підйомною. Ціна життя складала 150 000 доларів.

Проте диво сталось у Києві, у березні 2018-го. Валерій Залевський, заввідділенням аритмій серця в "Амосова", який лікував Сашу від найтяжчого порушення серцевого ритму, порадив Турзіним з'їздити в Центр кардіохірургії клініки "Добробут" до кардіохірурга Олександра Бабляка.

"Валерій Павлович сказав: "Це ваша остання надія. У Олександра Дмитровича і його команди величезний досвід проведення самих різних, в тому числі унікальних і складних, операцій на серці, і якщо він візьметься прооперувати сина, у вас є шанс", – згадує Сашина мама Лідія.

Команда кардіохірургів та кардіологів "Добробуту" вивчала документи пацієнта, проводила обстеження і приймала рішення про операцію кілька днів. В результаті лікарі прийшли до висновку, що їх компетентності та знань досить, щоб врятувати серце Олександра.



Процес операції на серці

20 хвилин на велосипеді, хоча місяць тому вже не вставав

Кардіохірург Олександр Бабляк розповів, що знадобилося дві операції. Основна перша включала відразу 6 різних корекцій, під час якої відремонтували всі три клапана серця, зробили протезування висхідної аорти, прибрали аневризму, ка утворилася через інфаркт. Також провели коронарне шунтування, нашивши два шунта. А під час другої операції вдалося ще на порядок зменшити мітральну недостатність.

До слова, другу операцію робили мініінвазивнм методом – через 9-сантиметровий розріз між ребрами. Вже на шостий день пацієнта дозволили виписати додому! Кардіохірургія клініки "Добробут" – один з небагатьох кардіоцентрів країни, де активно розвивається саме мініінвазивна хірургія серця і 70% операцій на серці (і шунтування, і пластика і протезування клапанів, і корекція вроджених вад, і видалення пухлин) проводяться через розрізи менше 10 см.

Колеги з інших медичних установ високо оцінили роботу лікарів "Добробуту". "У пацієнта були дуже невисокі шанси, але результат операції просто фантастичний!", – сказав Валерій Залевський з Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова.

Вже після другої операції у Олександра не було жодного збою ритму, а під час контрольного тесту на велосипеді перед випискою пацієнт зміг крутити педалі без зупинки більше 20 хвилин.



Олександр Турзін, тест на велотренажері

"Шість років, з тих пір як захворів, я не їздив на велосипеді. У минулому році хотів спробувати, але подужав менше 50 метрів, а зараз ось скільки вже "їжджу", – радіє чоловік. У планах в Олександра – спільні заняття спортом з сином. Лікарі сказали, що такі тренування разом із плавання є обов'язковими.

Пересадка серця: не все так однозначно

Контрольні тести Олександра Турзіна пройдуть у "Добробут" у вересні.

"Максимальний ефект кардіохірургічного лікування настає через шість місяців, коли серце пристосовується до нового стану і відшукує резерви працювати по-новому, – сказав кардіохірург Олександр Бабляк. – І через півроку ми зможемо більш предметно говорити про прогнози. Але вже зараз зрозуміло, що з проведеними операціями якість життя пацієнта буде однозначно краще в порівнянні з тим, якби йому зробили трансплантацію серця. І швидше за все тривалість життя буде вище, ніж у випадку пересадки донорського органу".

В питанні трансплантації серця Україні слід більше орієнтуватися на світовий досвід і рекомендувати пацієнтам пересадку тільки в тих випадках, коли використання інших методів хірургічного лікування неможливо або їх результати будуть гірші результатів трансплантації.

Кардіохірург Бабляк каже, що у всіх інших випадках потрібно боротися за рідне серце. І пацієнти, і медики повинні усвідомлювати, що трансплантація серця – це набагато більший відсоток ранньої смертності і набагато гірша якість життя в порівнянні з хірургією серця.

Далі трохи статистики. Аналіз порядку 100 000 операцій з пересадки серця, проведених в світі з 1982 року, показує, що в середньому тільки 50% пацієнтів живуть десять років; приблизно кожен шостий помирає впродовж року після операції, кожен четвертий – впродовж п'яти років.

У світовій кардіохірургії щорічно робиться всього лиш 6000 таких операцій. "У Великобританії, наприклад, – тільки 200. У більшості ж випадків тяжкої серцевої недостатності медики прагнуть максимально відновити роботу рідного серця пацієнта", – розповідає кардіохірург.

До слова, сьогодні Олександр Бабляк з Центру кардіохірургії "Добробуту" на благодійних засадах входить до складу групи експертів МОЗ, що розглядають документи пацієнтів, яким рекомендована трансплантація серця.



Олександр Бабляк, керівник Центру кардіохірургії МС "Добробут"

Тепер я знаю: в Україні є медицина для людей

Хоча за шкалою euroSCORE, яку використовують для оцінки ризиків кардіохірургічного втручання, у Олександра Турзіна було 80,7% (5% – вже багато, у більшості пацієнтів – менше 1%), в "Добробуті" кажуть, що це не найважчий їх випадок. Майже 300 найрізноманітніших операцій на серце – а в Центрі, який відкрився менше півтора років тому, щодня оперують двох пацієнтів – дозволяють кардіохірургів клініки вдосконалюватися і філігранно виконувати втручання будь-якої складності: від стандартного коронарного шунтування до ось таких багатокомпонентних операцій, як у Олександра Турзіна.

"Лікарям, які блискуче проводять навіть такі складні операції, без сумніву можна довірити лікування будь-яких інших, більш "простих" захворювань. Тепер я знаю: в Україні є медицина для людей", – упевнений Саша.

Тепер його мрія здійсниться, і він впевнений, що він поведе свого сина Тимофія на першу в його житті шкільну лінійку. А попереду в чоловіка ще багато мрій, які назбирались за шість років.