10 остановок сердца и очередь на трансплантацию: украинские хирурги спасли жизнь мужчины

В кардиохирургии столичной клиники "Добробут" спасли пациента, которого не решились оперировать ни в одном другом кардиоцентре страны.

У 34-летнего Александра Турзина есть мечта – отвести сына Тимофея на первую в его жизни школьную линейку. Но у него перестала функционировать большая часть сердца, и медики были уверены, что спасти жизнь пациента могла только трансплантация.

За шесть лет десять остановок сердца и месяцы в реанимации

"Все произошло неожиданно и в один день шесть лет назад, – вспоминает Александр. – Утром плохо себя почувствовал, но никому не сказал и поехал на работу. А там уже стало совсем плохо, понял, что надо в больницу. Как-то добрался своим ходом, и уже в больнице первый раз остановилось сердце".

Тогда Саша провел в реанимации 60 дней, у него началось двустороннее воспаление легких, развился отек. Как только Александра можно было транспортировать, его семья наняла врача с дефибриллятором и отправились на поезде в Киев. В Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова мужчине сразу вживили имплантированный дефибриллятор сердца, который "ловит" нарушение сердечного ритма, угрожающее жизни, и посылает разряд для восстановления сердцебиения. Этот прибор спасал пациента от смерти минимум девять раз. Причиной остановок сердца был обширный инфаркт, в результате которого отмерла большая половина сердца. Инфаркт возник вследствие полного закрытия левой коронарной артерии на фоне острого расслоения восходящей аорты. Но такой диагноз уже поставили кардиохирурги, которые взялись за операцию.

Трансплантация? Нет! Надо пробовать спасти родное сердце

В ноябре 2017 года врачи заговорили о необходимости трансплантации сердца. Семья Александра попыталась связаться с белорусскими и немецкими клиниками, чтобы сделать пересадку самостоятельно, не ожидая очереди в государственном листе ожидания. Однако сумма для семьи оказалась неподъемной. Цена жизни составляла 150 000 долларов.

Однако чудо случилось в Киеве, в марте 2018-го. Валерий Залевский, завотделением аритмий сердца в "Амосова", который лечил Сашу от тяжелейшего нарушения сердечного ритма, посоветовал Турзиным съездить в Центр кардиохирургии клиники "Добробут" к кардиохирургу Александру Бабляку.

"Валерий Павлович сказал: "Это ваша последняя надежда. У Александра Дмитриевича и его команды огромный опыт проведения самых различных, в том числе уникальных и сложных операций на сердце, и если он возьмется прооперировать сына, у вас есть шанс", – вспоминает Сашина мама Лидия.

Команда кардиохирургов и кардиологов "Добробута" изучала документы пациента, проводила обследование и принимала решение об операции несколько дней. В результате врачи пришли к выводу, что их компетентности и знаний достаточно, чтобы спасти сердце Александра.



Процесс операции на сердце

20 минут на велосипеде, хотя месяц назад уже не вставал

Кардиохирург Александр Бабляк рассказал, что потребовалось две операции. Основная первая включала сразу 6 разных коррекций, во время которых отремонтировали все три клапана сердца, сделали протезирование восходящей аорты, убрали аневризму, которая образовалась из-за инфаркта. Также провели коронарное шунтирование, нашив два шунта. А во время второй операции удалось еще на порядок уменьшить митральную недостаточность.

К слову, вторую операцию делали миниинвазивным методом – через 9-сантиметровый разрез между ребрами. Уже на шестой день пациента позволили выписать домой! Кардиохирургия клиники "Добробут" – один из немногих кардиоцентров страны, где активно развивается именно миниинвазивная хирургия сердца и 70% операций на сердце (шунтирование, пластика и протезирование клапанов, коррекция врожденных пороков и удаление опухолей) проводятся через разрезы менее 10 см.

Коллеги из других медицинских учреждений высоко оценили работу врачей "Добробута". "У пациента были очень невысокие шансы, но результат операции просто фантастический!", – сказал Валерий Залевский из Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

Уже после второй операции у Александра не было ни одного сбоя ритма, а во время контрольного теста на велосипеде перед выпиской пациент смог крутить педали без остановки больше 20 минут.



Александр Турзин, тест на велотренажере

"Шесть лет, с тех пор как заболел, я не ездил на велосипеде. В прошлом году хотел попробовать, но осилил меньше 50 метров, а сейчас вот сколько уже "езжу", – радуется мужчина. В планах у Александра – совместные занятия спортом с сыном. Врачи сказали, что такие тренировки вместе с плавание являются обязательными.

Пересадка сердца: не все так однозначно

Контрольные тесты Александра Турзина пройдут в "Добробуте" в сентябре.

"Максимальный эффект кардиохирургического лечения наступает через шесть месяцев, когда сердце приспосабливается к новому состоянию и отыскивает резервы работать по-новому, – сказал кардиохирург Александр Бабляк. – И через полгода мы сможем более предметно говорить о прогнозах. Но уже сейчас понятно, что с проведенными операциями качество жизни пациента будет однозначно лучше в сравнении с тем, если бы ему сделали трансплантацию сердца. И скорее всего продолжительность жизни будет выше, чем в случае пересадки донорского органа".

В вопросе трансплантации сердца Украине следует больше ориентироваться на мировой опыт и рекомендовать пациентам пересадку только в тех случаях, когда использование других методов хирургического лечения невозможно или их результаты будут хуже результатов трансплантации.

Кардиохирург Бабляк говорит, что во всех других случаях нужно бороться за родное сердце. И пациенты, и медики должны осознавать, что трансплантация сердца – это гораздо больший процент ранней смертности и гораздо худшее качество жизни по сравнению с хирургией сердца.

Далее немного статистики. Анализ порядка 100 000 операций по пересадке сердца, проведенных в мире с 1982 года, показывает, что в среднем только 50% пациентов живут десять лет; примерно каждый шестой умирает в течение года после операции, каждый четвертый – в течение пяти лет.

В мировой кардиохирургии ежегодно делается всего лишь 6000 таких операций. "В Великобритании, например, – только 200. В большинстве же случаев тяжелой сердечной недостаточности медики стремятся максимально восстановить работу родного сердца пациента", – рассказывает кардиохирург.

К слову, сегодня Александр Бабляк из Центра кардиохирургии "Добробут" на благотворительных началах входит в состав группы экспертов Минздрава, рассматривающих документы пациентов, которым рекомендована трансплантация сердца.



Александр Бабляк, руководитель Центра кардиохирургии МС "Добробут"

Теперь я знаю: в Украине есть медицина для людей

Хотя по шкале euroSCORE, которую используют для оценки рисков кардиохирургического вмешательства, у Александра Турзина было 80,7% (5% – уже много, у большинства пациентов – меньше 1%), в "Добробуте" говорят, что это не самый тяжелый их случай. Почти 300 разнообразных операций на сердце – а в Центре, который открылся меньше полутора лет назад, ежедневно оперируют двух пациентов – позволяют кардиохирургам клиники совершенствоваться и филигранно выполнять вмешательства любой сложности: от стандартного коронарного шунтирования до вот таких многокомпонентных операций, как у Александра Турзина.

"Врачам, которые блестяще проводят даже такие сложные операции, без сомнения можно доверить лечение любых других, более "простых" заболеваний. Теперь я знаю: в Украине есть медицина для людей", – уверен Саша.

Теперь его мечта осуществится, и он уверен, что он поведет своего сына Тимофея на первую в его жизни школьную линейку. А впереди у мужчины еще много желаний, которые накопились за шесть лет.