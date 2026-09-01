11 країн ЄС вимагають скасувати право вето у зовнішній політиці через системні блокування

11 держав Євросоюзу вимагають розставити крапки над "і" у питаннях ухвалення зовнішньополітичних рішень та перейти до голосування кваліфікованою більшістю. Це дозволить уникнути ситуацій, коли одна країна блокує спільні кроки всього альянсу.

Як повідомляє видання Euronews, із відповідним спільним листом до головної дипломатки Євросоюзу Каї Каллас звернулися Австрія, Данія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Люксембург, Нідерланди, Румунія, Іспанія та Швеція.

Що відомо про звернення 11 країн ЄС

У своєму зверненні підписанти наголосили, що прагнення консенсусу є важливим для легітимності блоку, однак воно не повинно позбавляти ЄС реальної сили.

Держави зазначають, що право вето неодноразово паралізувало зовнішньополітичну діяльність Союзу протягом останніх років.

Країни запропонували 5 принципів реформування, серед яких:

розширення використання конструктивного утримання від голосування,

відмова від пов'язування зовнішньої політики з непрофільними питаннями,

надання вагомих причин у разі блокування ініціатив.

Наразі рішення у зовнішньополітичній сфері ухвалюються виключно одностайно, що дає змогу одній державі зв'язати руки іншим 26 членам альянсу. Подібну схему тривалий час використовував уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для блокування критично важливих кроків.

Для переходу до кваліфікованої більшості дипломати пропонують застосувати так зване "перехідне положення" відповідно до статті 31 Договору про ЄС. Таку процедуру можна запроваджувати точково для окремих питань, а не для всієї зовнішньої політики одразу.

Водночас цей процес ускладнює юридичний "Парадокс 22", адже саме застосування перехідного положення само по собі вимагає одностайного голосування всіх членів блоку. У зв'язку з цим автори листа закликають до конструктивних консультацій для досягнення компромісу.

До слова, суперечки в Євросоюзі точаться й щодо фінансів. Шість країн вимагають скоротити проєкт бюджету ЄС. Загалом ЄС може урізати сотні мільярдів.