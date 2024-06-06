112 бригада ТрО Києва отримала дрони-літаки, на які збирає "Українська команда", – Палатний

Волонтерський штаб "Українська команда" передав 112 окремій бригаді ТрО міста Києва партію дронів-літаків та обладнання для безпілотників.

Про це повідомив у фейсбуці керівник волонтерського штабу Артур Палатний. До слова, раніше волонтери зазначали, що військовослужбовець ЗСУ подарує свій автомобіль Bentley одному з учасників збору на дрони, який проводить "Українська команда".

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"112 окрема бригада територіальної оборони – це ті героїчні хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення захищали Київщину. А сьогодні вони б'ють ворога на Сході нашої країни. "Українська команда" передала 112 бригаді партію великих дронів-літаків та комплект спеціального обладнання для керування дронами – ретранслятор та катапульту", – повідомив Артур Палатний.

"Українська команда" передала захисникам дрони-літаки: дивіться відео

Керівник волонтерського штабу подякував українцям, які донатять на дрони.

Хочу подякувати всім українцям, які своїми донатами допомагають забезпечувати наших захисників дронами та наближати Перемогу. Завдяки вам ці літачки вже завтра полетять на голови оркам. А наші хлопці будуть живі та неушкоджені,

– сказав під час передачі дронів Артур Палатний.