Для забезпечення базових потреб та стійкості у війні Україні необхідно залучити щонайменше 115 мільярдів євро. Головним джерелом цих надходжень мають стати програми прямої та кредитної підтримки Європейського Союзу.

В ефірі 24 Каналу експерт з геоекономіки Олег Саркіц зазначив, що європейські партнери розглядають стійкість Києва як фундамент власної безпеки. У разі успіху російської агресії бойові дії загрожуватимуть безпосередньо території Євросоюзу.

Програми допомоги та розподіл коштів

Саркіц пояснив, що головну роль відіграватимуть дві фінансові ініціативи Європейського Союзу. Перша з них – чотирирічна програма Ukraine Facility на 2024 – 2027 роки, загальний обсяг якої становить близько 50 мільярдів євро, і значна частина цих коштів уже надходить на рахунки держави.

Другим механізмом є кредитна лінія Ukraine Support Loan на 90 мільярдів євро, розрахована на два роки – по 45 мільярдів щорічно. Більша частина цієї позики, а саме 60 мільярдів євро, піде безпосередньо на обороноздатність, закупівлю озброєння та армію, тоді як 30 мільярдів спрямують на покриття макрофінансових соціальних потреб і стабілізацію економіки.

Наші партнери з Європейського Союзу взяли на себе зобов'язання, і вони їх виконують, профінансувати протистояння Україною російській агресії. Вони зацікавлені в цьому не менше, ніж ми, тому що вони розуміють, що Україна є саме часткою або навіть є фундаментом їхньої безпеки,

– зазначив Олег Саркіц.

Експерт пояснює, звідки надходять кошти та скільки залежатиме від ЄС: відео

Голосування в Раді ЄС і залежність бюджету

Схвалення коштів вимагає затвердження Ради ЄС, де традиційно триває внутрішньополітичний процес переговорів. Окремі держави, такі як Угорщина, Словаччина чи Чехія, через дипломатичний торг намагаються вибити собі більші дотації або бюджетні преференції, проте допомогу критично не блокують.

За оцінками експерта, рівень залежності держбюджету України від допомоги союзників зараз досягає 50 – 55% і поступово збільшується через постійні російські обстріли промисловості, логістики, агросектору, портів і енергетичних об'єктів.

Наповнення дійсно бюджету України власними силами страждає, тому що ми бачимо, що ворог обмежує нашу логістичну інфраструктуру, ворог б'є по наших підприємствах і через це ми не можемо повноцінно генерувати свій внутрішній валовий продукт. Якщо говорити про відсоток залежності від наших партнерів, то він сягає приблизно 50 – 55%,

– констатував експерт.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, скільки мільярдів не вистачає державі, аби повністю закрити фінансові потреби наступного року.