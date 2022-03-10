118 тисяч осіб за минулу добу виїхали з України, переважно українці: жінки та діти
10 березня 2022 , 10:24
Пасажиропотік на кордонах залишається інтенсивним. За добу, 9 березня, на виїзд кордон перетнули близько 118 тисяч людей. Переважно це – жінки й діти.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Рада".
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Він зазначив, що прикордонники намагаються швидше оформляти людей. Європейські партнери теж пішли на спрощення прикордонних формальностей.
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