118 тисяч осіб за минулу добу виїхали з України, переважно українці: жінки та діти

10 березня 2022 , 10:24

Пасажиропотік на кордонах залишається інтенсивним. За добу, 9 березня, на виїзд кордон перетнули близько 118 тисяч людей. Переважно це – жінки й діти.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Рада".

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Він зазначив, що прикордонники намагаються швидше оформляти людей. Європейські партнери теж пішли на спрощення прикордонних формальностей.


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Автор: Анастасія Лукашевська