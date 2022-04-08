Росіяни обстріляли 12 населених пунктів з реактивних систем залпового вогню

Розпочався 44 день героїчного спротиву українського народу проти насильницької навали російських військ. Окупанти нещадно обстріляли 12 населених пунктів на Луганщині із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Таку інформацію повідомили у щоденному ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 8 квітня.

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Повідомляється, що ворожа російська армія не перестає завдавати авіаційних ударів та вести обстріли цивільної інфраструктури. Зазначається, що орда застосовує реактивні системи залпового вогню.

Таку діяльність зафіксовано в районах населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степне, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар'їнка та Солодке.

Зокрема, такі дії можна пояснити бажанням ворога взяти під контроль населені пункти Попасна, Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь. Окупанти продовжують ведення штурмових дій на більшості напрямків.

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