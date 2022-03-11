1200 мішків з піском: одесити намагаються захистити пам’ятник Дюку від обстрілів – фото

Комунальники обклали мішками з піском пам’ятник Дюку де Рішельє на Приморському бульварі в Одесі. Для цього знадобилося аж 1,2 тисячі мішків.

Так одесити намагаються захистити від можливих руйнувань один з найвідоміших символів Одеси.

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Для роботи залучили комунальників, а також департамент транспорту міської ради.

"Нині пам’ятник став символом рішучості одеситів та воїнів ЗСУ відстояти місто. Це відзначив і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який днями перебував у місті та зустрічався з військовими", – написали в Міноборони.

Дивіться як пам'ятник Дюку обклали мішками в Одесі:



Додамо, що пам'ятник Дюку – генерал-губернатору краю Арману Емманюелю дю Плессі, герцогу де Рішельє було встановлено в 1828 році. Це – візитна картка Одеси, пам'ятка архітектури та містобудування, монументального мистецтва національного значення.

До слова, одеський міський голова Геннадій Труханов вважає, що росіяни передумали нападати на Одесу з моря. Натомість вони планують спершу оточити місто силами з Миколаївщини та Придністров'я.