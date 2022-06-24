Головні центри ударів з Білорусі й агонія ворога на Півдні: основне за 121 день війни
Уже 121 день українці боронять свою волю від російських загарбників. Найзапекліші бойові дії наразі на Півдні та Сході країни.
24 канал зібрав актуальну інформацію про найважливіші події цього дня в одному матеріалі. Більше – читайте далі.
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05:39 Тим часом суд у Чехії не дозволив видати Україні росіянина Олександра Франчетті. Зауважимо, що він був причетним до окупації півострова Крим.
04:50 З ворожого полону вдалось звільнити колишнього голову Херсонської ОДА Андрія Путілова. Про це розповів Сергій Хлань, який зараз очолює адміністрацію. Іншими подробицями він не поділився.
04:44 Журналіст Денис Казанський показав, що залишилось від Попасної, що на Луганщині. Він зауважив, що у місті не залишилось жодного будинку, який би вцілів.
03:44 Крім того, в ОК "Південь" зауважили, що шторм у Чорному морі грає на руку Україні. Він буквально наганяє на флот країни-агресорки морську хворобу. Водночас з'являється інша загроза. Мовиться про можливий дрейф мін. Зокрема тих, які хвилями може віднести до берега.
03:32 В ОК "Південь" розповіли про ситуацію в регіоні. У відомстві підкреслили, що цинічні ракетні удари по цивільній інфраструктурі здійснюються не просто так. Це ознака того, що ворог наразі буквально перебуває у відчайдушній агонії.
03:00 Солом'янський районний суд Києва почав розгляд першої справи про зґвалтування під час війни. Зауважимо, що відповідні засідання будуть закритими. Перший судовий процес стосуватиметься російського військового Михайла Романова. Він у березні брав участь в окупації Броварського району, застрелив цивільного, а також зґвалтував його дружину.
01:57 У ЄС зазначили, що хочуть пришвидшити свою роботу задля збільшення військової підтримки України. Крім того, нашій державі продовжать надавати фінансову підтримку.
01:12 У Запорізькій ОВА повідомили деталі обстрілу обласного центра. Як з'ясувалось, "прильотів" по ньому ввечері 23 червня не було. Натомість загарбники били з РСЗВ.
01:11 Російські загарбники розбомбили відому страусину ферму на Донеччині. Як розповів журналіст Денис Казанський, внаслідок цього загинули тварини.
00:06 Громадський діяч та речник InformNapalm Михайло Макарук назвав головні центри ударів білоруської армії. На його думку, з країни продовжать атакувати нашу державу. І мовиться про такі населені пункти:
- Ковель;
- Вараш;
- Сарни;
- Овруч;
- Чернігівщина.