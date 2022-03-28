148 566 тонн за три тижні: ОП про доставку гуманітарної допомоги по Україні

За три тижні березня до України надійшло 148 566 тонн гуманітарних вантажів, з яких 38 388 тонн були відправлені за допомогою залізниці.

Таких рекордних показників вдалось досягти завдяки роботі гуманітарного штабу та обласних хабів, які працюють злагоджено та без зайвої бюрократії. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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За його словами, велика частина вантажів доставляється також автомобільним транспортом. Після доставки до обласних логістичних центрів гуманітарну допомогу направляють до пунктів видачі та громад області.

Тимошенко висловив подяку всім, хто допомагає у доставці гумдопомоги до України, особливо відзначивши волонтерів на тимчасово окупованих територіях. Вони, попри ризики, розносять по домівках харчі, ліки та воду для тих, хто потребує цього найбільше.

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