14 лютого по-сепаратистськи: День закоханих чи День звільнення Луганська

Цей День закоханих по відчуттях був найспокійнішим святом за останні років двадцять. І причин тому кілька – або моя старість підступає, або все-таки те, що свято в окупованій частині Луганська пішло в підпілля, яке суперечить місцевій ідеології.

Сложно сказать, что в этой трактовке меня устраивает больше – или подступающая старость, или смена курса "республики" на православные праздник взамен светских. Хотя праздник-то официально не празднуют и по местных теле-, радиоканалам его не упоминают никак, а в народе он остался – все эти шарики, сердечки, открыточки, подарочки. То, что мило и может поднять настроение.

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Если молодые люди повально этот день празднуют, то не очень-то ушли от них и люди среднего возраст, которые за последние лет двадцать пять к этому празднику уже привыкли, втянулись, и тихо и по-семейному празднуют его дома с семьями, обмениваясь подарками и хорошими словами. Для рынков и магазинов это лишний повод сделать выручку на продаже одноразовой розовой ерунды и мягких игрушек. И берут же! А вот официально этот день чтится иначе – как день освобождения Луганска от немецких захватчиков. И здесь широта официальных торжеств заметна в полной мере – митинги, шествия, речи, концерты, возложения цветов и снова по кругу.

Встретив знакомую, после изменений погоды я промежду прочим сказала ей: "Кстати, с праздником. Поздравили домашних?" И дальше я услышала просто голос совести: "Мы такое не празднуем. У нас другие праздники". Звучало это так укоризненно, будто призвала ее поучаствовать вместе со мной и еще группой случайных людей в чем-то донельзя неприличном. Я поспешно ретировалась, как бывает, когда всем ясно, что поступок был предельно некорректным, а ты это понял только сейчас.

Последние пять лет в Луганске чтят День любви, семьи и верности – праздник, пришедший к нам из России. И в этот день поздравительные открытки рисуют пасторальную семью с бородатым мужем, женой в платочке и кучей детишек. И все бы ничего – мы не против семьи, только есть одно существенное но, за последние время в "республике" резко сократилось количество зарегистрированных браков, уступив место гражданским союзам, мало кого к чему обязывающим. Вот и выходит, что российских праздник мы чтим, а между тем, сами женимся неохотно, все больше склоняясь к быстрым и недолгим гражданским отношениям. Ну, не парадокс ли?



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Слушая местное радио 14 февраля, я многократно услышала об освобождении Луганска и ни разу о Дне влюбленных, но что поразило – это вечеринка на радио "Победа" ко Дню освобождения Луганска. Знаете, это как в "Путанице" Чуковского –день мы этот не празднуем, но в каждом магазине праздничная выкладка товара сердечками – невозможно пройти мимо. Чтим исключительно день семьи, но живем в гражданских браках, помним годовщину освобождения Луганска, но посвящаем этому событию ночную вечеринку не где-нибудь, а на радио "Победа".

И самое парадоксальное было под завязку дня, когда знакомая прислала сразу два поздравления – сталинтинку (сердечко в цветах с изображением Сталина и Ворошилова) и поздравление ко Дню влюбленных. Ну, чтобы не промазать, а сразу и наверняка поздравить со всеми праздниками...

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