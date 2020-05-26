15 днів чекали результат тесту на COVID-19: у речниці Саакашвілі померла близька людина

У прессекретарки голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі Дарини Чиж померла прабабуся з підозрою на коронавірус. Однак чи була жінка хворою, родина не знає, бо вже 15 днів чекає на результат тесту. Наразі рідні навіть не можуть похоронити бабусю, бо її тіло забрали.

Коронавірус у родині речниці Саакашвілі

Прабабуся Дарини Чиж ймовірно померла від COVID-19 у віці 102 років 26 травня. Жінка у своєму фейсбуці відзначила, що вже особисто звернулася до глави МОЗ Максима Степанова через ситуацію з довгим тестуванням.

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"Від коронавірусу померла моя прабабуся Ніна. Або не від нього... я не знаю. Ми чекали результат тесту 15 днів. Але і поховати бабусю не можемо. Її забрали і сказали: "Місце поховання вам повідомлять", – розповіла Чиж.

Окрім того, у Стрийській інфекційній лікарні на Львівщині наразі перебувають її бабуся з дідусем. Вони жили разом з прабабусею, яка ймовірно померла від коронавірусу.

У зв'язку з цим прессекретарка Саакашвілі закликала українців не нехтувати засобами захисту, наголосивши, що карантин в країні ще не закінчився.

Що відомо про ПЛР-тестування в Україні

ПЛР-тести найперше роблять людям з симптомами коронавірусу та легеневою пневмонією. Також проводять тестування усім без винятку контактним особам хворих, але лише на 14 добу після контакту.

Глава МОЗ Максим Степанов ще 8 травня заявив, що результати ПЛР-тестування потрібно чекати максимум до 3 – 4 днів в залежності від навантажень на лабораторію. Всього в Україні ПЛР-тестування проводять 59 лабораторій з різною формою власності.

Однак насправді ситуація є набагато критичнішою. Реально вірусологічні лабораторії перевантажені, тож українці тижнями чекають результатів ПЛР-тестів.

Працівники лабораторій кажуть, що вже третій місяць працюють понаднормово і без вихідних. Усе тому, що наразі в Україні бракує обладнання, лабораторій та фахівців для проведення ПЛР-тестування.



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