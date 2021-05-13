15-річчя ТАХІ 838: з одного містечка до всеукраїнської служби

За 15 років існування служби відбулося безліч перетворень, сервіс трансформувався зі звичайної телефонії в хмарний продукт, який щосекунди надає послуги тисячам користувачів. На сьогодні ТAXI 838 доступне в кожному регіоні України. Тільки з початку року компанія посилила присутність, додавши ще 5 міст – Чернівці, Чернігів, Черкаси, Кропивницький та Івано-Франківськ.

В арсеналі служби різноманітні послуги: починаючи від широкого спектра тарифів та міжміських подорожей, закінчуючи перевезенням домашніх тварин. Кредо компанії – турбота та людяний підхід як до пасажирів, так і до водіїв.

Оновлення ТАХІ 838

Через 15 років після виходу на ринок, служба ТAXI 838 змінили фірмові кольори та айдентику. Тепер бренд компанії символізують обтікаючі форми, як символ безкінечності доріг України. Кожен обтікаючий елемент рекламних матеріалів – це частина України. Зміною іміджу перевізника займався внутрішній відділ маркетингу.

Зі самого початку ТAXI 838 розвивались тільки за свій рахунок, не привертаючи сторонніх інвестицій. Компанія стабільно росла і витримувала конкуренцію з новими гігантами ринку. Сьогодні сервіс з новим, сучасним дизайном готовий до ще більшого розширення і виходу в нові міста.

ТАХІ 838 сьогодні

15 травня служба ТAXI 838 відзначає свій 15 день народження. Впродовж цих років компанія постійно розвивається, відкриває свої представництва в кожному регіоні та встигає займати лідируючі позиції. А мешканці українських міст вже впізнають забрендовані яскраво-голубі автівки з логотипом 838. У столиці та деяких інших містах компанія конкурує з відомими українськими та транснаціональними сервісами і службами таксі.

В ТАХІ 838 турбуються про безпеку пасажирів, кожен водій проходить повну перевірку особистих документів і співбесіду перед виходом на роботу. Також, керівництво компанії проти 24 годинних змін, водії працюють не більше 12 годин, завдяки цьому, якість обслуговування в особистому автопарку знаходиться на найвищому рівні.

Крім зручності замовлення авто з різних платформ, сервіс пропонує ще безліч опцій для поїздки. Наприклад, пасажири можуть запланувати поїздку, замовивши авто на потрібний час, або ж написати коментар з побажанням при замовленні в додатку. Кожен користувач сервісу отримує бонуси після поїздки і може сплатити ними наступні подорожі. Також є можливість замовити авто для поїздки в інше місто, викликати драйвера, "прикурити" акумулятор та "відбуксувати авто" за допомогою тросу.