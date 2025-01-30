У 155-й ОМБр розслідують обставини зникнення бійців: для цього створили спеціальний відділ

Рідні військовослужбовців 155-ї бригади тривалий час не мали "належної комунікації" з частиною. Нове командування створило відділ розслідувань, до якого увійшли представники всіх батальйонів, що зазнали втрат.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Ольгу Решетилову, уповноважену з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Найближчим часом сім'ї зниклих безвісти військових 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської отримають вичерпну інформацію про ситуацію з їхніми рідними.

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Що відомо про розслідування

"Розслідувачі" детально відтворюють події, під час яких втрачався зв’язок із військовими. Вони аналізують доповіді розвідки та перевіряють заходи евакуації, щоб з’ясувати можливу долю зниклих.

За словами Решетилової, це приклад реального, а не формального підходу до службових розслідувань, який варто запровадити в інших військових частинах. Такі відділи мали б працювати не постфактум, а в режимі реального часу.

Це може не лише забезпечити якісне проведення службових розслідувань, а й надати командирам аналітику для ухвалення рішень та роботи над помилками.

"Треба втримати Покровськ"

Уповноважена декілька днів працювала в бойових частинах на Донеччині. На її думку, інтенсивна робота безпосередньо на місці дає зовсім інше розуміння розвитку подій.

Поки у Києві неслися дискусії про долю 155 бригади, її військовослужбовці продовжували героїчні бої: йшли на штурми, відбивали й утримували позиції,

– написала вона.

Під час опитування свідків Решетилова запитала, чи знали вони про управлінський хаос, журналістські розслідування та кримінальні провадження. Один із сержантів відповів: "Ми знали і знаємо тільки те, що нам треба втримати Покровськ".

До слова, росіяни активно використовують скандал навколо 155-ї бригади та поширюють фейки. Зокрема, що її бійців буцімто доправляли на позиції в кайданках.