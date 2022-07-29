16 суден на 580 000 тонн: в ОП розповіли про підготовку до експорту зерна

В портах Одещини перебуває 16 суден з українським зерном. Вони готові до відправки за умовами "зернової угоди".

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. До слова, в ООН попередньо повідомляли, що перше судно з українським зерном може вийти у море з порту Одещини уже 29 липня.

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Сьогодні в портах Одещини вантажаться перші судна з українським зерном, що були заблоковані в українських акваторіях від початку війни,

– зазначив Тимошенко.

Скільки зерна експортують

Він повідомив, що наразі в портах перебуває 17 суден з майже 600 000 тонн зерна та олії. З них 16 суден з українським зерном загальною тоннажністю близько 580 000 тонн. Найближчим часом вони вийдуть до портів призначення.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук також записав відеозвернення з портів, де повідомив про готовність до експорту зерна.

Україна рятує світ не лише на полі бою, а й від голоду. Ми добре пам'ятаємо геноцид нашого народу з боку російських нелюдей,

– зазначив Братчук.

Угода про експорт зерна: коротко

Україна, Туреччина та ООН підписали угод для експорту українського зерна. Його мають вивезти Чорним морем. Українські порти розблокують, але не розміновуватимуть.

Також окрему угоду з ООН та Туреччиною підписала росія. Щоправда, наступного дня окупанти атакували порт "Одеса". Вони намагались поцілити у зерносховище.

Після підписання угоди зазначали, що експорт може розпочатись найближчими тижнями.

До слова, Стамбулі 27 липня відкрили Спільний координаційний центр. Його створили в рамках домовленостей.

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