1 вересня у Києві відбудеться Олімпійський урок

У День знань в українській столиці на Оболонській Набережній стартує унікальна акція Національного олімпійського комітету України – Всеукраїнський Олімпійський урок

Цьогорічне спортивне свято буде присвячено ІІІ літнім Юнацьким Олімпійським іграм, які вже на початку жовтня відбудуться в аргентинському Буенос-Айресі.

"Усі бажаючи зможуть спробувати скласти олімпійські іспити на більш ніж 40 спортивних майданчиках, взяти участь в олімпійському квесті, ближче познайомитися з майбутніми юними учасниками ЮОІ-2018 та вчергове зустрітися з титулованими Олімпійськими чемпіонами та призерами", – повідомили в НОК.

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Перший дзвоник "Олімпійського уроку-2018. Екзамен в Буенос-Айресі" відбудеться 1 вересня о 15:00 на Оболонській Набережній.

Участь у заході безкоштовна.

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