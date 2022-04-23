Ракети випустили з Каспійського моря: подробиці удару росіяни по Одесі

Росіяни сьогодні завдали ракетного удару по Одесі. Через це 2 ракети вразили об'єкти інфраструктури.

Росіяни випустили ракети зі стратегічної авіації з району Каспійського моря. 2 ворожі ракети вдалося збити, однак інші таки завдали удару по Одесі.

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Наші захисники знищили ще й 2 безпілотники

Нашим захисникам вдалося знищити не лише 2 ракети, але й 2 безпілотники, які, ймовірно, корегували вогонь ворога. Та, на жаль, 2 крилаті ракети таки досягли своєї цілі. В Одеській ОВА згодом уточнили, що вони влучили в інфраструктурний об'єкт.

Даних про постраждалих поки що немає.

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