20 тисяч Ейфелевих веж: такий обсяг сталі випустив Метінвест за 15 років

За підрахунками експертів, Метінвест за 15 років своєї роботи випустив такий обсяг сталі, якого вистачило б на 20 тисяч Ейфелевих веж.

Зокрема, Група входить у ТОП-42 світових виробників сталі.

Таку інформацію компанія розмістила на спеціальному сайті, присвяченому 15-річчю її роботи.

За 15 років роботи підприємства Метінвесту виробили понад 142 млн тонн сталі. З такого обсягу металу можна створити 20 тисяч Ейфелевих веж,

– мовиться на сайті.

Що відомо про Групу Метінвест? Це міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній.

Цікавий факт: він є найбільшим в Україні й одним з найбільших у СНД виробником залізорудної сировини та сталі.