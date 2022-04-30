20 цивільних з "Азовсталі" вдалося евакуювати: вони мають потрапити у Запоріжжя

З "Азовсталі" вперше вдалося вивезти цивільних людей. 20 мирних мешканців Маріуполя мають тепер потрапити у Запоріжжя.

Режим тиші був домовлений на 6:00 30 квітня. Однак усю ніч та увесь ранок окупанти обстрілювали завод з артилерії. Про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.

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Уже триває режим тиші

Святослав Паламар заявив, що у Маріуполі з 11:00 таки розпочався режим тиші. Обидві сторони дотримуються режиму припинення вогню.

На евакуаційні автобуси чекали понад 12 годин. Близько 18:25 вони прибули до "Азовсталі".

Після прибуття автобуса, захисники Маріуполя передали 20 мирних мешканців, яких вдалося визволити з-під завалів.

Станом на 19:40 ми передали у домовлене місце 20 цивільних, яких вдалося визволити з-під завалів – це жінки та діти. Сподіваємося, що вони поїдуть у домовленому напрямку, а саме до Запоріжжя, на підконтрольну Україні територію,

– заявив Паламар.