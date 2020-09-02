Кремль вкотре звинуватив Україну в дестабілізації ситуації в Білорусі. Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив про "200 українських екстремістів" на протестах проти Лукашенка.

За словами журналістки Вольги Биковської, дехто в Білорусі вірить у ці заяви. Про це вона розповіла у прямому ефірі 24 каналу.

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Натомість в її середовищі це викликає хіба сміх. Адже перед виборами була версія, що в Білорусь потрапили 200 російських бойовиків-вагнерівців: 33 з них затримали, а 167 зникли.

І тут раптом після виборів зниклі бойовики з російських перетворюються в українських. Це абсолютно нереально,

– підкреслила Биковська.

На думку журналістки, це виглядає як пошук ворога, який би міг пояснити помилки білоруської влади. Адже ситуації, яка склалася в країні, вже шукають литовський та польський сліди, а тепер ще й український з'явився.

"Таких версій, думаю, ще буде багато. На жаль, це може посварити Білорусь зі всіма сусідами", – зауважила Вольга Биковська.