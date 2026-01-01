"Скринінг здоров’я 40+": як отримати 2000 гривень від держави та пройти безкоштовне обстеження
- З 1 січня в Україні запущено програму "Скринінг здоров’я 40+", яка дозволяє громадянам від 40 років безкоштовно перевірити своє здоров'я.
- Кожному учаснику надається 2000 гривень для оплати медичних послуг, які можна отримати через застосунок Дія або у відділеннях банків та ЦНАПів.
З 1 січня в Україні розпочала роботу національна програма "Скринінг здоров’я 40+". Ініціатива дозволяє громадянам від 40 років безкоштовно перевірити своє здоров'я.
Для держави пріоритетом залишається рання діагностика поширених хвороб. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.
Дивіться також "Нацкешбек" не надто допоміг українському бізнесу: коли скасують програму
Для чого можна використати отримані кошти?
Програма охоплює всіх українців, яким станом на 1 січня 2026 року виповнилося 40 років, а також тих, хто досягне цього віку протягом року.
Основна увага приділяється ранньому виявленню серцево-судинних хвороб, діабету та оцінці психічного здоров'я – зокрема депресивних станів та розладів, пов’язаних із хронічним стресом.
За даними МОЗ, своєчасне виявлення серцевих патологій та діабету знижує ризик передчасної смертності на 60%. Крім того, перевірка психічного здоров’я є особливо важливою через тривалий вплив війни на українців.
Як отримати допомогу?
Держава нараховує кожному учаснику 2000 гривень для оплати медичних послуг. Взяти участь можна двома способами: через застосунок Дія, оформивши спеціальну картку, або звернувшись до відділення банку та ЦНАПу у разі відсутності смартфона.
Послуги доступні у державних, комунальних і приватних клініках, які уклали угоду з Міністерством охорони здоров’я, без прив’язки до місця реєстрації.
Зверніть увагу! Детальний перелік медзакладів і доступних обстежень можна знайти на сайті screening.moz.gov.ua.
Як українські сім'ї можуть отримати допомогу?
В Україні з 2026 року сім’ї зможуть оформити базову соціальну допомогу через застосунок Дія. Ця підтримка об'єднала кілька видів виплат в одну.
Вона доступна малозабезпеченим родинам, одиноким матерям та дітям без аліментів. Розмір виплати розраховується індивідуально та прив'язаний до базової суми 4 500 грн, з урахуванням доходу родини.
Для оформлення потрібно авторизуватися в Дії, обрати допомогу, підписати заяву та отримати кошти на відповідну картку.