"Скринінг здоров’я 40+": як отримати 2000 гривень від держави та пройти безкоштовне обстеження

З 1 січня в Україні розпочала роботу національна програма "Скринінг здоров’я 40+". Ініціатива дозволяє громадянам від 40 років безкоштовно перевірити своє здоров'я.

Для держави пріоритетом залишається рання діагностика поширених хвороб. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Для чого можна використати отримані кошти?

Програма охоплює всіх українців, яким станом на 1 січня 2026 року виповнилося 40 років, а також тих, хто досягне цього віку протягом року.

Основна увага приділяється ранньому виявленню серцево-судинних хвороб, діабету та оцінці психічного здоров'я – зокрема депресивних станів та розладів, пов’язаних із хронічним стресом.

За даними МОЗ, своєчасне виявлення серцевих патологій та діабету знижує ризик передчасної смертності на 60%. Крім того, перевірка психічного здоров’я є особливо важливою через тривалий вплив війни на українців.

Як отримати допомогу?

Держава нараховує кожному учаснику 2000 гривень для оплати медичних послуг. Взяти участь можна двома способами: через застосунок Дія, оформивши спеціальну картку, або звернувшись до відділення банку та ЦНАПу у разі відсутності смартфона.

Послуги доступні у державних, комунальних і приватних клініках, які уклали угоду з Міністерством охорони здоров’я, без прив’язки до місця реєстрації.

Зверніть увагу! Детальний перелік медзакладів і доступних обстежень можна знайти на сайті screening.moz.gov.ua.

