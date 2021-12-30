2021 рік завершується на позитивній ноті
30 грудня 2021 , 13:01Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Тараса Козака
Закінчуємо 2021 рік на позитивній ноті! Обсяг інвестицій українських громадян в ОВДП поставив черговий рекорд – 25 мільярдів гривень.
Зростання за рік майже у 2,5 раза! Нагадаю основні переваги ОВДП перед звичними банківськими депозитами.
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Переваги ОВДП перед депозитами
- Значно вища дохідність за ОВДП: 12% – 13% проти 8% – 10% у банках у гривні; 2,5% – 3% проти 0,1 – 1,5% у доларах США.
- Гарантія держави на всю суму ОВДП проти 200 тисяч гривень у банках.
За словами Козака, ОВДП – значно вигідніше, ніж банківські депозити / Фото з архіву сайту 24 каналу
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- Відсутність будь-яких податків на дохід за ОВДП проти 18% + 1,5% за банківськими депозитами.
При цьому обсяг депозитів громадян у банках близько 700 мільярдів гривень, з них строкових – 316 мільярдів гривень.
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