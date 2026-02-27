2026 – рік ключових битв, – командир "Ахіллесу" припустив, коли будуть найкращі умови для миру

Трамп наприкінці 2025 року запевнив, що погоджено 95% питань задля скорішого підписання мирної угоди. Історія показує, що у випадках, коли мирні домовленості виходили на фінішну пряму, бойові дії могли тривати ще декілька років з різною інтенсивністю.

Про це в етері 24 Каналу наголосив Герой України, командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, підкресливши, що оптимальні умови для укладання мирної угоди настають тоді, коли жодна зі сторін на фронті військовим способом не може досягти бажаних результатів.

І Росія, і Україна нині здатні воювати далі

Сьогодні, зі слів командира 429 бригади, Україна має змогу активно оборонятися, покращувати своє тактичне становище, деокуповувати частину своїх земель. Однак очевидно, що з тим рівнем підтримки, який зараз є від партнерів, СОУ буде вкрай складно звільнити всю українську територію військовим шляхом.

Федоренко додав, що в Росії не стоїть питання захопити лише Донеччину і Луганщину, Запоріжжя та Херсонщину. Кремль бажає знищення України як держави, її народу. Тому ворог намагається занурити українців в хаос і блекаути, залишити без води й тепла. Зі слів командира, росіяни розуміють, що коли українці об'єднані – вони непереможні, тому мають на меті роз'єднати суспільство. Поки безрезультатно, люди не виїхали за кордон, працюють на благо держави, продовжують підтримувати свою армію.

Як зазначив Федоренко, для Росії кінцевою метою є знищення української державності. В поточну мить військовим шляхом у короткостроковій перспективі вона це досягти не може, але здатна формувати передумови. Для цього вона прагне захопити максимальну кількість українських територій.

Чи є в неї для цього гроші? Так. Чи є людський потенціал та озброєння? Так. Тоді постає запитання, якщо Росія не втратила спроможність до ведення наступальних дій, то де має виникнути передумова, яка б змусила її підписати мирну угоду?,

– розмірковує Федоренко.

Коли виникне передумова для припинення вогню?

Командир 429 полку вважає, що укладання мирної угоди можливе буде тоді, коли буде консолідована позиція партнерів України (додаткова фінансова допомога, санкційна політика). Федоренко підкреслив, що просто вмовити агресора сісти за стіл переговорів не вдасться, союзники в особі США та Європи мають активно діяти. Він наголосив, що треба використовувати силовий спосіб, саме силу розуміє Росія.

А це передбачає надання Україні високоточної зброї, зокрема Tomahawk, фінансової підтримки війську, можливості отримувати озброєння напряму від Сполучених Штатів. Стосовно санкцій, Вашингтон сьогодні має інструменти впливу на Москву, наприклад у напрямку функціонування російського тіньового флоту, але не застосовує їх повною мірою.

"Можна затримувати кожен танкер, а можна кожен п'ятий. Доки США роблять це через раз, ми не досягнемо бажаного результату. Стійкість українського народу, війська, об'єднана позиція наших партнерів, отримання зброї та засобів ППО мають дати передумову, коли Росія втратить фінансово-економічні спроможності до ведення активних наступальних дій", – озвучив Федоренко.

Командир 429 бригади пояснив, що тоді на лінії боєзіткнення настане глухий кут, коли ні одна зі сторін не здатна буде досягти поставлених цілей. Саме в цю мить виникнуть фінальні 5% для підписання мирної угоди. Він наголосив, що мирні домовленості не можуть бути максимально вигідні для обох сторін.

2026 – рік ключових битв останніх чотирьох років російсько-української війни. Перша половина 2027 року стане періодом зниження інтенсивності ведення боїв у зв'язку зі втратою Росії спроможності до активних наступальних дій. Можливо, в цей час будуть забезпечені ті 5%, яких бракує для підписання мирної угоди,

– прогнозує Федоренко.

Саме тоді, на його думку, може виникнути найбільш сприятлива умова для укладання миру. Однак він підсумував, що просто чекати цієї миті – неправильно, треба докладати зусиль задля цього і це має робити кожен на своєму місці по мірі своїх можливостей.

