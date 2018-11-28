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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Соломія Соломка

      21 рік при владі: гучні події з життя Юлії Тимошенко

      499
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко

      27 листопада Юлія Тимошенко відсвяткувала свій 58-й день народження. За цей час Юлія Володимирівна встигла отримати економічну освіту, вийти заміж за бізнесмена, заснувати сімейний бізнес, народити доньку та вже навіть спробувала себе у ролі бабусі.

      І все б нічого, якби одного разу вона не вирішила стати українським політиком.

      Давайте порахуємо скільки часу Тимошенко при владі.
      З 1997 року обрана народним депутатом України, їй тоді було 37. Отже, при владі Юлія Володимирівна 21 рік поспіль.

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      Давайте згадаємо, які найгучніші події сталися з Тимошенко за цей час:

      1. Створила свою партію під назвою ВО "Батьківщина"
      2. Зробила Надію Савченко депутатом Верховної Ради, спочатку прийнявши її в ряди своєї партії
      3. Встигла стати віце-прем'єр-міністром України з питань паливно-енергетичного комплексу (1999-2001)
      4. Заарештована за контрабанду російського газу в Україну в 2001 році, коли очолювала ЄЄСУ – найбільшу газову корпорацію в Україні.
      5. Встигла двічі побувати Прем'єр-міністром України ( 2005, 2007-2010)
      6. Отримала строк на 7 років за газові угоди з Путіним, під час свого прем'єрства у 2009 році

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      А також Юлія Володимирівна за життя накопичила величезні статки, її чоловік має свій бізнес у Чехії, а "Форбс" назвав її однією з найвпливовіших жінок-політиків. У той же час Тимошенко запевняє, що проживає в орендованому будинку та немає власного автомобіля.

      Обіцянки Юлії Тимошенко, які от вже стовідсотково втілить у життя, за умови свого Президенства:

      1. Обіцянка дешевого газу
      2. Запровадити військовий стан на Донбасі
      3. Відновлення територіальної цілісності та суверенітету України (яким чином, цікаво?)
      4. Нова Конституція та наведення ладу в державі
      5. Відправити у відставку уряд Гройсмана
      6. "Повернути українській нації все що в неї незаконно відібрали" – це, до речі, теж цитата політика, з досвідом більше ніж 20 років (популізм 80 рівня)

      До речі, Юлія Володимирівна на самому початку російської агресії вважала непотрібним захищати Крим, апелюючи свою відповідь тим, що в той час в українців ще не було достатньо сильної армії.

      А ще Юлія Володимирівна обіцяє Україні стрімкий розвиток за своєю новою програмою "Новий економічний курс України", що складається з 400 сторінок тексту та пропозицій, з яких деякі суперечать одна одній.

      Юлія Тимошенко стала популярною тим, що пропонує прості рішення глобальних проблем.

      Але пропонувати – не означає вирішити ці проблеми.

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      Автор: Соломія Соломка
      Теги: Новини політики Новини України Публікації ВО Батьківщина Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 Канал
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