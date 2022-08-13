22 роки трагедії "Курська": чому росіяни пробачили її путіну

22 роки тому на навчаннях в Баренцевому морі затонув атомний підводний човен "Курськ". Не вижив жоден зі 118 людей, які перебували на борту, однак у суспільства до путіна чомусь досі не виникає питань.

Хоча тоді перебіг рятувальної операції і поведінка влади загалом, зокрема, президента владіміра путіна, викликали критику в росії – той мало того, що продовжив свою відпустку після звістки про трагедію, цинічний диктатор не виявив жодних емоцій. Однак росіяни йому чомусь пробачили. Про це 24 каналу сказав Марк Фейгін – російський правозахисник та опозиційний політик.

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Найбільше путіна критикували за слова в інтерв'ю ведучому CNN Ларрі Кінгу: на питання, що сталося з субмариною, Путін відповів: "Вона потонула" і ледь помітно посміхнувся. А потім назвав вдів загиблих офіцерів "повіями".

За словами Фейгіна, у його середовищі вже тоді обговорювали путіна як "кінченого негідника", хоча тоді це було інстинктивно. А після трагедії частина населення зрозуміли, що мають справу фактично з людожером.

Історія з "Курськом" розвивалась поштовхами. Тоді ще були незалежні ЗМІ. Однак цинізм путіна під час згадок про подію – у цьому весь він,

– сказав Фейгін.

Чому росіяни пробачили диктатору

Фейгін додав, що у 2000 році путін був іще невпевнений в собі, він не знав як поводитись. Однак негідником він був завжди. Але він змусив народ забути про те, що відбулося та пробачити йому.

"Це був цілий комплекс. Бушувала ще друга війна тоді в Чечні. І усе сприймалось на цьому тлі. Були теракти. У ті роки путіну було легко виправляти свої нелюдські жорсткості, хоча населення тоді було більш чутливим ніж зараз, а путін не відчував достатньої впевненості. Однак на це велись не лише в росії, а й на Заході", – сказав правозахисник.

22 роки загибелі "Курська": коротко

Атомний підводний човен "Курськ" затонув 12 серпня 2000 року.

Зі 118 людей, що були на борту, не вижив ніхто. Хоча підводники відчайдушно просили про допомогу.

За офіційною версією слідства, основною причиною загибелі "Курська" став виробничий дефект торпеди 65-76 ПВ "Кит". Доказів присутності іноземної субмарини слідчі не виявили.

Під час катастрофи Путін перебував у відпустці. Він не перервав її відразу ж після того, як йому доповіли про аварію, і повернувся з Сочі через п'ять днів після катастрофи.

Повністю інтерв'ю з Фейгіним: дивіться відео