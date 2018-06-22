16:37
22 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 16°C
  • субота
    14°C 11°C
  • неділя
    19°C 9°C
  • понеділок
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Блоги Ян Валетов
Ян Валетов

22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?

856
22 июня 1941 года – день, когда Вторая мировая война пришла к нам в дом
22 июня 1941 года – день, когда Вторая мировая война пришла к нам в дом / Фото с открытых источников

22 июня. Два года пылает Европа. Два года, как Гитлер победным маршем шествует по континенту.

Два года, как Сталин, считая себя самым хитрым и умным, отрезает новые наделы, целуясь в десна с чубатым нелюдем и его приспешниками.

Читайте також: Миф о Великой Отечественной: зачем эту идею пропагандировали в Советском Союзе

22 июня 1941 года день, когда Вторая мировая война пришла к нам в дом. Миллионы пленных. Миллионы погибших. Половина страны будет лежать в руинах.

Не имеющих себе равных в современной истории подвиг простых людей, одержавших победу, несмотря на бездарных полководцев и преступных вождей.

Победа, оплаченная кровью десятками миллионов солдат и мирных жителей. Победа, оплаченная жизнями миллионов неродившихся детей.

Могло ли все сложится иначе? По моему разумению могло. Но случилось то, что случилось.

Не было никакого коварного нападения. Не было никакой неожиданности. Просто 22 июня 1941 года наших с вами дедушек и бабушек, наших мам и пап догнала война.

Четыре года самой кровавой и жестокой войны в истории человечества достались нашим с вами близким.

Вспомним.

Читайте также: Сущность СССР: "бесконечность направленного против человека Зла"

Автор: Ян Валетов
Теги: Новини політики Новини України Публікації СРСР Історія Жертви війна
Джерело: Ян Валетов
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
сьогодні, 16:03 Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
Сергій Фурса 234
22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
сьогодні, 15:00 22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
Ян Валетов 853
Як зекономити на митті посуду
сьогодні, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Розумні дороги, 50 аеропортів і неолайнери замість маршруток: що створять в Україні до 2030 року
сьогодні, 14:02 Розумні дороги, 50 аеропортів і неолайнери замість маршруток: що створять в Україні до 2030 року
Яніна Ткачук 1127
ЗаБА(р)Нили секс: українські законотворці проти "основного інстинкту"
сьогодні, 12:00 ЗаБА(р)Нили секс: українські законотворці проти "основного інстинкту"
Наталія Лебідь 867
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук