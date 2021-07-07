24 канал у ютубі завоював прихильність мільйона підписників

На аккаунт 24 каналу в ютубі підписалися вже понад мільйон користувачів! Це означає, що незабаром ми отримаємо "золоту кнопку" від цього популярного відеохостингу.

Історична для 24 каналу подія сталася за кілька хвилин до початку доби 7 липня 2021 року. Тепер ми маємо мільйон підписників у ютубі – це знаменна віха, але далеко не межа.

Нагадаємо 24 канал у лідерах найпопулярніших медіа України

24 канал отримає "золоту кнопку" від Youtube

За кілька хвилин до початку доби 7 липня 2021 року на аккаунті 24 каналу у ютубі кількість підписників перетнула позначку в 1 МІЛЬЙОН!

Весь колектив каналу і загалом ТРК "Люкс" дякує всім, хто підписався, а також і всім, хто не підписався – але дивиться, коментує, ставить лайки. Коротко кажучи: всім, хто з нами! Це – наше спільне досягнення!

До цього ми йшли довго. 100 000 підписників канал здобув аж три з половиною роки тому. Алгоритми ютубу стали суворішими, і зараз не дають збирати так багато переглядів, як це було раніше.

Однак ми старалися – старалися передовсім для вас! – і таки досягли.