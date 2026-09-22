Перевіряйте вашу інтуїцію та робіть прогнози на події у світі – 24 Канал запустив новий сервіс

24 Канал продовжує розвивати Спільноту, додаючи нові інструменти та можливості для учасників. Цього разу на сайті з’явився новий розділ – "Прогнози 24", де читачі мають можливість перевірити, наскільки добре вони орієнтуються в актуальних подіях та передбачати, що станеться далі.

Це можуть бути події у різних сферах – від спорту та культури до економіки та геополітики. Наприклад, на сторінці прогнозів користувачі вже обговорюють – чи зміниться курс долара, чи виграє збірна України у Лізі націй або чи відбудуться мирні перемовини України, РФ та США до кінця 2026 року. Перевірте свою обізнаність, і ви – тисніть тут, щоб перейти на сторінку прогнозів.

Як працює розділ Прогнози 24?

Відтак, у новому розділі "Прогнози 24" редакція 24 Каналу ставить аудиторії питання про реальні майбутні події. Користувачам потрібно передбачити, чи відбудеться певна подія, і обрати один із двох варіантів – "Так" або "Ні".

Для того, щоб зробити прогноз, потрібно вкласти визначену кількість монеток. Після настання події та оновлення результату, всі прогнози з правильною відповіддю будуть опрацьовані, а на баланс користувачів нарахується винагорода відповідно до множника події. У випадку, якщо прогноз не справдився, вкладені монетки не повертаються.

Варто зазначити, що у грі використовується внутрішня валюта сайту. Монетки можна заробляти, виконуючи завдання у "Програмі лояльності" – зокрема, за читання і перегляд новин, а також за коментування матеріалів. Згодом накопичені монетки можна обміняти на квитки, які необхідні для участі у розіграшах реальних призів.

Таким чином, розділ "Прогнози 24" – це не перевірка на удачу. Це своєрідна вікторина про майбутнє, де можна не просто стежити за новинами, а перевірити власні аналітичні здібності й інтуїцію, а також отримати винагороду за найкращі результати.

Які переваги розділу Прогнози 24?

Одна з переваг розділу "Прогнози 24" – це можливість примножити свій баланс монеток. На відміну від щоденних завдань, за які користувач отримує фіксовану кількість монеток, у прогнозах винагорода залежить від суми вкладених монеток та множника конкретної події.

Наприклад, 200 монеток із множником 2,5 після правильного прогнозу перетворяться на 500. Тобто, приріст становитиме аж 300 монеток – стільки ж можна отримати приблизно за шість днів виконання завдань.

Для кожного користувача Спільноти 24 доступні 5 безкоштовних прогнозів, під час яких монетки не списуються. При цьому, якщо прогноз виявиться правильним, винагорода нарахується повністю.

Також у "Прогнози 24" можна стежити за власними результатами та порівнювати їх з результатами інших учасників. Для цього передбачений публічний рейтинг за трьома рівнями: за монетками, за кількістю вгаданих прогнозів та за їх точністю.

Водночас, для тих, хто хоче не просто перевірити себе, а позмагатися за найкращі результати, розділом передбачені реальні призи. За підсумками сезону, який завершиться 30.10, найкращі прогнозисти в рейтингу отримають брендований мерч із доставкою по Україні.

Як зробити прогноз?

Для того, щоб зробити прогноз, достатньо перейти у розділ Прогнози 24 або натиснути тут, далі обрати події у переліку та передбачити їх результат.

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