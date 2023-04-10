24 Канал розриває тренди в Тіктоці: за нами стежать понад 100 тисяч юзерів – підписуйтеся!
24 Канал інформує українців на різних майданчиках, зокрема й у тіктоці. Там ми показуємо залаштунки роботи на телебаченні, ближче знайомимо глядача з нашими ведучими.
Станом на 10 квітня наш канал в тіктоці вже набрав вже 110 тисяч підписників і ми щиро вдячні кожному нашому глядачу.
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Відео з нашими ведучими б'ють рекорди за кількістю переглядів та вподобайок. Особливо вам полюбилися кадри з Катериною Соляр. Це й не дивно, адже її харизма підкорює глядачів не лише з екранів телевізорів, а й смартфонів.
Керівник відділу соцмедіа 24 Каналу Яромир Вдович влучно зауважив, що наразі ТікТок є рушієм, який задає тренди та створює нових зірок. Він відкриває нові можливості для кожного: від звичайних людей до бізнесу та ЗМІ.
Нам, як медіа, він насамперед потрібен, щоб знайомитися з молодою аудиторією (і не тільки) та зацікавлювати їх у новинах та показувати іншу сторону ТБ. Можливо це гучно прозвучить, але: якщо зараз тебе немає у тіктоці, ти пропускаєш величезний пласт інформації. А якщо ти ще й публічна людина, то ти втрачаєш дуже багато,
– зазначив Яромир.
Він додав, що тікток 24 Каналу – це насамперед те, що глядачі не побачать на екранах ТВ чи ютубу. Це залаштунки, трендові ролики з ведучими для підняття настрою та духу українців. Ну і, звичайно ж, резонансні новини у легкій формі.
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Хто наші ведучі за освітою, на який факультет Гоґвортсу вони могли б потрапити, скільки заробляють, за що їм платять, чи важко працювати та ще багато-багато цікавої інформації ви зможете знайти у нашому тіктоці. Скоріш підписуйтеся та зазирніть за лаштунки тележиття.
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Додамо, що у тіктоці ми також маємо сторінку, де розповідаємо про топові спортивні події України та світу.Дякуємо, що довіряєте та обираєте наш контент! Редакція 24 Каналу перевіряє всю інформацію і повідомляє тільки правду своїй аудиторії. А тих, хто ще чомусь не з нами, запрошуємо долучитися до нашого акаунту на ютубі за цим посиланням.