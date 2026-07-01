24 Канал зробив редизайн сайту: тепер ще більше сервісів і швидший доступ до важливого

24 Канал представив оновлену головну сторінку сайту. Новий дизайн допомагає читачам не лише швидше знаходити не лише головні новини дня, а й сервіси, якими вони користуються щодня.

Чому 24 Канал оновив дизайн сайту

Сьогодні люди заходять на новинні сайти не лише для того, щоб дізнатися про останні події. Вони також хочуть швидко перевірити погоду перед виходом з дому, курс валют, ціну пального, або просто відволіктися на кілька хвилин за грою чи переглядом Shorts.

Актуально 24 Канал оновив застосунок․ Тепер читати новини та дивитись Shorts ще зручніше

Процес редизайну почався задовго до того, як ми почали обговорювати візуальну складову головної сторінки. Ми проаналізували патерн поведінки користувачів, як вони скролять, де клікають, що є найпопулярнішим місцем на сторінці. На основі цих даних ми розуміли які елементи є головними, які другорядними і саме навколо них вибудовувалася вся сторінка,

– розповів Head of Digital 24 Каналу Денис Зеленов.

Саме тому на оновленій головній сторінці 24 Каналу ми зробили сервіси ще помітнішими та доступнішими. Фактично читач одразу бачить актуальну картину дня, як тільки відкриває сайт.

Зверху йому доступні сервіси з інформацією, котра оновлюється постійно, й найбільш актуальні новини. Також одразу читач може обрати які новини читати – всі, лише важливі, чи ті, які він попередньо налаштував під себе.

Для цього достатньо перемкнути тачпадом. Також можна обрати новини лише конкретної тематики, як от Наука та технології, або є Бізнес та економіка.

До речі, більше про те, як зберегти новини в обране та налаштувати особисту стрічку новин в декілька кліків раніше розповідали тут.

Також тепер для читачів доступний Telehram-бот, який надсилатиме новини на основі ваших вподобань у месенджер. Таким чином читач 24 Каналу може споживати лише бажаний контент й не відволікатись на новини, котрі не цікавлять.

В оновленому дизайні сайту зручно й те, що як довго б не скролив читач стрічку, ключові сервіси, як от курс валют, погода, чи прогноз погоди, завжди будуть під рукою. Тож щоб повернутись до улюбленого сервісу після читання новин достатньо просто натиснути в горі на потрібний.

Фактично головна сторінка стала зручним навігатором, який допомагає не лише стежити за подіями, а й вирішувати щоденні інформаційні потреби в одному місці.

Новий дизайн відповідає глобальним трендам медіаринку

За даними Reuters Institute Digital News Report 2025, аудиторія дедалі частіше споживає інформацію через різні платформи та формати, а конкуренція за увагу користувача зростає. Люди очікують від медіа не лише новин, а й корисного досвіду, який допомагає їм орієнтуватися у повсякденному житті.

Світові медіа давно рухаються в цьому напрямку. Наприклад, The New York Times активно розвиває екосистему сервісів навколо новин – від ігор і головоломок до кулінарних сервісів. Саме такі продукти стали важливою частиною щоденної взаємодії аудиторії з брендом та допомогли компанії суттєво наростити цифрову аудиторію.

Ми також продовжуємо розвивати 24 Канал як платформу, де користувач може не лише дізнатися, що сталося у світі, а й знайти корисну інформацію для свого дня. Тож новий дизайн головної сторінки це ще один крок у цьому напрямку.