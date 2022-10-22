Обстріли Харкова й Запоріжжя, загроза на Каховській ГЕС: хронологія 240 дня війни

Українські оборонці продовжують захищати рідну землю від російських загарбників. Повномасштабна війна з Росією триває вже 240 днів.

Далі 24 канал зібрав найактуальніші події, що стались на фронті та в тилу за 21 жовтня.

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00:00 Анджей Дуда озвучив формулу миру для України. Польський лідер наголосив, що є єдине справедливе завершення війни: Україна має повернутися до своїх міжнародно визнаних кордонів. Тим часом Росію потрібно притягнути до відповідальності. Країна-окупантка скоїла воєнні злочини.

23:20 Україна нарешті отримала радіолокаційну станцію для системи ППО IRIS-T. Мовиться про RML-4D, яка може виявляти та відстежувати різні типи повітряних цілей – до 1500 одиниць в діапазоні 250 кілометрів.

22:20 У багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. Про загрозу сповіщали жителів центральних, східних та південних областей.

22:00 В Інституті вивчення війни (ISW) оцінили можливість наступу з Білорусі на Західну Україну, аналітики вважають, що така ймовірність низька. Адже Росія не може перекрити постачання Україні техніки з Заходу.

21:56 ЗМІ порахували, що цьогоріч Росія може вивезти майже 1,8 мільйона тонн українського зерна, відтак збгатитися від нелегального експорту на близько 600 мільйонів доларів.

21:06 Росіян призовного віку не випускають з Білорусі, їх просто знімають з літаків, автобусів. Лише за сьогодні з рейсів зняли щонайменше 10 людей.

20:54 Україна більше не матиме труднощів щодо обслуговування терміналів супутникового зв'язку Starlink. Наразі є щонайменше три джерела для його фінансування. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українська сторона вийшла на прямий зв'язок з Ілоном Маском.

20:43 У Білорусі під час військових навчань проводять приховану мобілізацію. Це може бути формуванням нових збройних сил так званої "союзної держави".

20:07 Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців – розповів про нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Також відреагував на погрози Росії зірвати експорт українського зерна. За словами президента, росія штучно створила чергу зі 150 суден в рамках зернової ініціативи.

Дивитись звернення Зеленського за 21 жовтня:

20:04 Відтепер жінки офіційно зможуть ставати на військовий облік виключно за власної згоди. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

19:45 У Генштабі Збройних сил України опублікували вечірнє зведення. Відтак, головне:

Окупанти тікають з Берислава Херсонської області.

Підтверджено "приліт" по понтонній переправі під Антонівським мостом.

За поточну добу ЗСУ відбили атаки окупантів у 8 районах населених пунктів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та ЗРК С-300 противника.

19:35 Голова Дніпропетровські ОВА Микола Лукашук зазначив, що у всіх районах Дніпропетровщини сьогодні було спокійно – без ворожих обстрілів.

19:02 ЗМІ повідомили, що в Україні загинули щонайменше 10 іранських інструкторів, які консультували російських військових щодо запуску дронів.

18:52 Споживання електроенергії в Україні вдалося знизити на 5,4%. Найбільше знизили споживання електроенергії:

Чернівецька область,

Хмельницька область,

Полтавська область,

Сумська область.

18:27 На Херсонщині ЗСУ звільнили та провели стабілізаційні заходи у населених пунктах: Новодмитрівка, Костирка, Черешневе, Новомиколаївка, Новопетрівка та Блакитне.

18:09 У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що на 40 летовищах Росії розміщено 800 одиниць авіаційної техніки. У командуванні наголосили, що ця цифра не є великою та страшною.

17:26 Держсекретар Ллойд Остін телефоном поспілкувався з російським міністром оборони Шойгу. Наразі не розголошують деталей діалогу.

16:58 У Миколаївській області під час тривоги збили російський штурмовик Су-25.

16:27 В ОП повідомили, що загалом українським військам вдалося звільнити понад 600 міст і сіл. Мовиться про населені пункти Харківщини – 551 і Херсонщини – 88.

15:20 У Київській області під час повітряної тривоги пролунали гучні вибухи. Однак, цей вибух – це плановий підрив саперів.

15:18 В Україні у низці областей та Києві вдруге за день оголосили повітряну тривогу. Вона тривала близько години.

14:51 У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що окупанти ще у квітні замінували Каховську ГЕС і наразі проводять роботи з мінування шлюзів та опори.

За інформацією ГУР загарбники готують серію терактів на Херсонщині. Серед них – ймовірне руйнування дамби Каховського водосховища та агрегатів Каховської ГЕС.

14:45 Росія окрім Ірану вивчає можливість домовленостей з Північною Кореєю. У Держдепі оцінюють такі дії, як розпач, але наголошують, що це не робить Росію менш небезпечною.

14:25 Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США – Майком Тернером, Джеймсом Хаймсом та Еріком Сволвелом.

14:21 Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що авіація активно допомагає захисникам під час контрнаступу на херсонському та Харківському напрямках. Тактика змінилась після того, як Україна отримала американські ракети AGM-88 HARM.

13:55 Данілов наголосив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій на Каховській ГЕС. Якщо росіяни підірвуть дамбу, то питання водопостачання Криму закриється назавжди, оскільки відновити його буде неможливо 5 – 7 років.

13:43 Російські ракети пробили у стіні багатоповерхівки у Запоріжжі дірку діаметром 1,5 метра. На щастя, в цій квартирі нікого не було, оскільки родина виїхала.



Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото МТМ

12:56 Мєдвєдєв позловтішався з відставки Ліз Трасс з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Ілон Маск скористався потролив російського чиновника, запитавши, "як справи у Бахмуті".

12:49 СБУ відкрила справу щодо постачання Росії дронів. Хочуть встановити поіменно причетних до передачі зброї, а також виявити способи та маршрути транспортування озброєння.

Після цього винних можна буде притягнути до відповідальності.

12:15 Іран закликав своїх громадян покинути Україну та утриматися від поїздок.

12:09 ЗМІ пишуть, що Джонсон, який підтримував Україну від початку повномасштабного вторгнення, має шанси знову стати прем'єром. Тому він уже повертається з відпустки у Домініканській Республіці.

11:53 В "Укренерго" зазначили, що повторне відключення світла можливе у:

Києві та Київській області,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській областях.

11:41 ЗСУ звернулись до армії Білорусі із попередженням. Білорусів закликали не виконувати злочинні накази Лукашенка й не вступати у війну Росії проти нашої країни. Інакше відповідь буде жорсткою.

Звернення ЗСУ до армії Білорусі: відео

11:20 Вночі росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Селидівської до Лиманської громади Донеччини. На Лисичанському напрямку росіяни активно обстрілювали Торське та Зарічне в Лиманській громаді. Щонайменше 1 людина загинула, ще 1 поранена.

11:15 Джерела The New York Times переконані, що ЗСУ можуть звільнити Херсон і відвоювати міста на Донбасі упродовж 6 тижнів.

11:11 У МВС попередили про наслідки можливого підриву Каховської ГЕС. Підрив дамби призведе до катастрофи. Востаннє це було у 1941 році, коли радянські війська під час відступу свідомо підірвали Запорізьку ГЕС. Це призвело до смерті близько 100 тисяч людей.

10:40 Після 5 ранку на Сумщині від росіян прилетіло 6 мін по Зноб-Новгородській громаді.

10:55 У Києві та області почалося відключення електроенергії, аби знизити навантаження на енергосистему. Відключення триватимуть не довше, ніж 4 години.



Графік відключення світла на Київщині / Фото ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині / Фото ДТЕК

10:22 У британській розвідці зазначають, що нове вторгнення в Україну з території Білорусі зараз малоймовірне. Росія навряд чи зможе зібрати достатньо готових до бойових дій формувань.

10:20 Ніч спокійно минула у більшості регіонів. Однак, крім Запоріжжя, Миколаївщини, Сумщини та Чернігівщини, обстріли були на Донбасі.

На лінії зіткнення наші ракетні війська і артилерія уразили 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника.

Натосмість ворог 22 рази за добу обстріляв позиції наших бійців із мінометів та артилерії.

10:17 Окупанти обстріляли Запоріжжя ракетами С300. Загиблих немає, але є троє поранених. У багатоповерхівці внаслідок атаки пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйнована стіна. На місті подій вже працюють профільні служби.

Також влучили у школу, там повибивало шибки.

09:26 Окупанти обстріляли Миколаїв із зенітно-реактивної системи С-300. Влучили в колишній авторинок та по відкритих територіях. Постраждалих немає.

09:25 Внаслідок обстрілу Харкова вже є 6 поранених.

09:20 За ніч окупанти обстріляли Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів Харківщини. Поранення зазнали 4 людей.

09:08 У Білорусі помітили техніку з новим тактичним знаком. Наприклад, самохідні гармати 2С5 "Гіацинт-С" позначені двійкою у трикутнику. Відповідний тактичний символ помічений також на інші техніці, зокрема й вантажівках.

08:55 Протягом 20 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів у Бахмуті. Правоохоронці виявили тіла 9 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 7 у Новоселівці і 2 у Лимані. Ще 1 людина зазнала поранення.

08:50 ЗСУ вже ліквідували 66 750 окупантів, 10 з них – за минулу добу.



Втрати ворога станом на 21 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

08:30 У Запоріжжі чути вибухи. Глава ОВА Олександр Старух підтвердив, що ворог атакує ракетами місто.

07:51 У багатьох областях України, крім Заходу, оголосили повітряну тривогу. У Харкові чули вибухи. Підтвердили "приліт" по одному з підприємств. Є руйнування та 5 поранених.

07:40 Окупанти обстріляли з артилерії прикордоння Чернігівщини і Сумщини. Зафіксували 10 "прильотів", ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Гай. Також було 6 обстрілів, ймовірно з міномету 120 міліметрів, в районі Українського.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

07:30 На Дніпропетровщині вперше за 3,5 місяці ніч минула без сирен та атак.

07:50 У Генштабі ЗСУ доповіли, що окупанти відправили у Херсонську область 2 тисячі мобілізованих. На інших напрямках – обстріли по лінії фронту.

Українська авіація завдала 5 ударів. Вразили 3 опорних пункти і районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, влучили у 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника.

07:20 У Білому домі повідомили, що іранські інструктори з дронів вже перебувають в окупованому Криму. Вони допомагають росіянам атакувати українські міста. Зокрема, доклались до ударів по Києву.

04:15 В американському інституті війни зазначили, що Росія, ймовірно, продовжує готуватися до фальшивої атаки на Каховську гідроелектростанцію. Припускають, що це має відвернути увагу від повідомлень про втрати росіян у Херсонській області.

Крім того, окупанти, ймовірно, створюють умови для виведення військових та окупаційних елементів із західного берега річки Дніпро в очікуванні неминучого наступу України.

03:10 На Півдні українська авіація завдала 7 ударів по окупантах. В районі Борозенського знищили ворожий контрольно-спостережний пункт, а також підірвали 2 склади з боєприпасами.

02:57 Зеленський наголосив, що увесь світ має об'єднатися, аби дати Росії зрозуміти, що теракт на Каховській ГЕС означатиме абсолютно те саме, що й застосування зброї масового ураження.