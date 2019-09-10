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      24 канал – найпопулярніший сайт з новинами в Україні: дані за серпень 2019

      148 Читать новость на русском
      Відомий перелік найпопулярніших сайтів з новинами у серпні в Україні
      Відомий перелік найпопулярніших сайтів з новинами у серпні в Україні / Ілюстративне фото (pixabay)

      Українці завжди активно стежать за новинами. Низка ресурсів із новинами закріпилися серед чільних 25 сайтів України, і 24 канал – перший серед них.

      Про це свідчать дані дослідження Kantar TNS CMeter.

      Це цікаво: Які родини найбагатші у світі та чи є серед них українські – рейтинг від Bloomberg

      Дослідження об'єднує дані трьох джерел:

      – Site-centric (лічильники, інтегровані в сайти),
      – Frame-centric (лічильники, встановлені не на сайті, а у банерах),
      – User-centric (дані від тих користувачів, які мають плагіни у браузерах чи додатки Kantar TNS на телефонах).

      Причому інформація з усіх джерел єднається у режимі реального часу, що гарантує відсутність втрат даних.

      До перших 25 за відвідуваністю сайтів в України потрапили вісім видань, які спеціалізуються на новинах.

      Серед них на першому місці – 24 канал.

      Далі за спаданням:

      ► Obozrevatel
      ► TSN
      ► Znaj
      ► Segodnya
      ► Unian
      ► RBC.ua
      ► Politeka

      Зауважимо, що вперше 24 канал ставав найрейтинговішим ЗМІ України в інтернеті в листопаді 2017 року.
      І з того часу неодноразово виборював цю позицію.

      Рейтинг
      Перші 25 сайтів за відвідуваністю в Україні

      Загальна картина вподобань користувачів українського інтернет-простору незмінна протягом тривалого часу: у першій трійці традиційно розташувалися Google, YouTube та Facebook.

      До слова, провідне рейтингове агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг України

      blog_ava
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      Теги: Новини України ЗМІ Медіа Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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