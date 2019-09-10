24 канал – найпопулярніший сайт з новинами в Україні: дані за серпень 2019
Українці завжди активно стежать за новинами. Низка ресурсів із новинами закріпилися серед чільних 25 сайтів України, і 24 канал – перший серед них.
Про це свідчать дані дослідження Kantar TNS CMeter.
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Дослідження об'єднує дані трьох джерел:
– Site-centric (лічильники, інтегровані в сайти),
– Frame-centric (лічильники, встановлені не на сайті, а у банерах),
– User-centric (дані від тих користувачів, які мають плагіни у браузерах чи додатки Kantar TNS на телефонах).
Причому інформація з усіх джерел єднається у режимі реального часу, що гарантує відсутність втрат даних.
До перших 25 за відвідуваністю сайтів в України потрапили вісім видань, які спеціалізуються на новинах.
Серед них на першому місці – 24 канал.
Далі за спаданням:
► Obozrevatel
► TSN
► Znaj
► Segodnya
► Unian
► RBC.ua
► Politeka
Зауважимо, що вперше 24 канал ставав найрейтинговішим ЗМІ України в інтернеті в листопаді 2017 року.
І з того часу неодноразово виборював цю позицію.
Перші 25 сайтів за відвідуваністю в Україні
Загальна картина вподобань користувачів українського інтернет-простору незмінна протягом тривалого часу: у першій трійці традиційно розташувалися Google, YouTube та Facebook.
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