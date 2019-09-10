24 канал – найпопулярніший сайт з новинами в Україні: дані за серпень 2019

Українці завжди активно стежать за новинами. Низка ресурсів із новинами закріпилися серед чільних 25 сайтів України, і 24 канал – перший серед них.

Про це свідчать дані дослідження Kantar TNS CMeter.

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Дослідження об'єднує дані трьох джерел:

– Site-centric (лічильники, інтегровані в сайти),

– Frame-centric (лічильники, встановлені не на сайті, а у банерах),

– User-centric (дані від тих користувачів, які мають плагіни у браузерах чи додатки Kantar TNS на телефонах).

Причому інформація з усіх джерел єднається у режимі реального часу, що гарантує відсутність втрат даних.

До перших 25 за відвідуваністю сайтів в України потрапили вісім видань, які спеціалізуються на новинах.

Серед них на першому місці – 24 канал.

Далі за спаданням:

► Obozrevatel

► TSN

► Znaj

► Segodnya

► Unian

► RBC.ua

► Politeka

Зауважимо, що вперше 24 канал ставав найрейтинговішим ЗМІ України в інтернеті в листопаді 2017 року.

І з того часу неодноразово виборював цю позицію.



Перші 25 сайтів за відвідуваністю в Україні

Загальна картина вподобань користувачів українського інтернет-простору незмінна протягом тривалого часу: у першій трійці традиційно розташувалися Google, YouTube та Facebook.

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